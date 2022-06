Jill Biden, de compras por la Milla de Oro de Madrid: estas son las tiendas que visitó y lo que compró

La visita del presidente americano y su esposa con motivo de histórica cumbre de la OTAN está dejando un sinfín de anécdotas, y eso que acaba de empezar. Por ejemplo, Jill Biden (71 años), gran apasionada de la moda, no dudó en hacer una escapadita para ir de compras por Madrid y eligió una de las zonas más exclusivas: la Milla de Oro. Aunque no se dejó ver por las tiendas de alta costura, sino por otras más asequibles. Acompañada de su enorme equipo de seguridad, la presencia de la Primera Dama fue toda una sorpresa y causó sensación entre las personas que se encontraban en la zona.

Jill, vestida con un llamativo vestido floreado en rosa con cinturón incorporado y gafas de sol, no estaba sola, la acompañaban dos de sus nietas, que han venido a España con ella. Una de las primeras paradas de esta ruta de shopping fue Castañer, una de las firmas de alpargatas preferidas de Letizia (49).

No hay duda, la primera dama también quiere emular el estilo de nuestra Reina y llevarse unas a Estados Unidos. Estaba de suerte, porque algunos modelos de la tienda de Claudio Coello a la que fue están rebajados, otros, como las negras de Letizia, siguen teniendo su precio original 120 euros.

Jill Biden en la Milla de Oro de Madrid. Europa Press

[Letizia estrena un precioso vestido de lunares con sello andaluz para su encuentro con Jill Biden]

¿Y cuál se llevó exactamente? Pues las que contaban con descuento, concretamente en rosa, con tiras de terciopelo sobre el empeine y atadas detrás y planas. Su precio ha pasado de 134 a 95 euros. Víctor, el encargado de atenderla en Castañer, asegura que le gustaron varios modelos, pero no había su talla porque ya hay poco stock disponible. Además, ella misma le contó que ya tenía unas de la marca: el modelo Carina, que también está en el zapatero de Letizia.

Pasó más de media hora en el establecimiento y sus nietas también se quedaron prendas de los diseños de la marca catalana, porque se compraron unas cuñas negras como las de la esposa de Felipe VI (54) y también unas alpargatas azules unisex, que quizá fueran un regalo para su abuelo, Joe Biden (79).

Nadie esperaba ver a Jill y a sus nietas por allí. Desde Castañer confirman a EL ESPAÑOL: "La visita fue espectacular por todo lo que se formó en la calle y en el interior de la tienda. Estuvo la primera dama y sus nietas para comprar nuestro calzado especial". Los trabajadores que se encontraban en el establecimiento se quedaron en shock al verlas entrar: "Estamos que no nos lo creemos, mira que aquí viene gente conocida, pero no nos imaginábamos que viniera Jill Biden. La tienda no es muy grande, yo estaba abajo en el almacén, me han avisado y cuando he subido me he encontrado con ella, con ocho guardaespaldas muy bien uniformados. Ha estado como media hora", confiesa el vendedor.

El modelo Klota de Castañer fue el elegido por Jill. Castañer.

La jornada de shopping no acabó ahí, pues seguidamente visitó otras tiendas como Scalpers, cuyo fundador no es otro que Rafael Medina (43). Aquí también se llevó varias cosas. Después de estas dos firmas españolas, quiso pasarse por el establecimiento de &Other Stories, una marca extranjera pero bastante asequible que en los últimos años se ha colado en los armarios de muchas royals, desde la princesa Leonor (16) pasando por Victoria de Suecia (44).

