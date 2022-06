Rosa Olucha acompaña a Santi Millán al trabajo para mostrarle su apoyo tras la difusión de su vídeo íntimo

Sonriente, tranquila y apoyando a su marido. Rosa Olucha ha reaparecido con una nueva prueba de amor hacia Santi Millán (53 años), que continúa sin hacer comentarios sobre el vídeo íntimo que se ha hecho público sin su consentimiento. La directora y realizadora de televisión ha acompañado al presentador a las audiciones de la octava temporada de Got Talent, que ya han comenzado.

Nathalie García, la CEO de Fremantle, productora encargada del programa, ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram junto a Rosa en la que se puede leer el siguiente texto: "De cuando grabamos audiciones y nos visita una amiga".

La cara de felicidad de Rosa lo dice todo, como también es elocuente el silencio de Santi. Desde que se pronunciara hace una semana asegurando que se había cometido un delito, nada se ha vuelto a saber de él. Por el momento, parece que está centrado en su trabajo y prefiere guardar silencio, quizá porque el asunto ha quedado en manos de sus abogados y hay que esperar a encontrar a los responsables de la filtración.

Rosa Olucha no estuvo sola en el teatro en el que se graba el programa. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la acompañaban sus dos hijos, encantados de tener la oportunidad de ver en primera fila algunas de las actuaciones de los futuros concursantes. Santi también estaba feliz de tenerlos allí y les presentó a los miembros del jurado además de explicarles in situ la dinámica de trabajo. Fue una jornada muy especial para toda la familia, que trata de vivir con normalidad la polémica en la que todos se han visto envueltos de manera involuntaria. La absoluta prioridad de la pareja es proteger a Marc y Ruth para que esto no les afecte.

Sorprende que desde que saltó la noticia de la difusión de ese vídeo íntimo, la mujer del presentador haya tomado un papel tan activo, mientras que él calla. Olucha primero dio la cara defendiéndole y defendiendo su modelo de familia con un alegato claro y contundente. "No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. (...) Me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja", dijo.

Unos días después Rosa mostraba en sus stories la fiesta de graduación de su hijo mayor, Marc, de 16 años, del que confesaba estar muy orgullosa. Aunque Millán no aparecía por ningún lado parece obvio que sí estaba presente. El pasado fin de semana, también quiso denunciar públicamente los mensajes que le mandaban algunos seguidores, bastante comprometedores y de mal gusto. Y lo hizo con la inteligencia y la sorna que la caracteriza: "Mensajes machirulos. Soy más de aprovechar mi tiempo libre con otras especies. Somos libres, pero no imbéciles".

