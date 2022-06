Descubrimos a Beatriz, la actual pareja de Pepe Navarro, y la vida en Boston de la hija del presentador

El pasado sábado 18 de junio de 2022, la familia Navarro Zaldívar se engalanó para festejar la boda de Andrea Navarro Zaldívar (27 años), la hija mayor de Pepe Navarro (70) y la empresaria Eva Zaldívar (52). Todo un feliz acontecimiento que reunió, en la casa de Ibiza del mítico presentador, a familia y amigos.

La joven contrajo matrimonio con Luis Martín López, y el emblemático conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi ejerció de orgulloso padre y padrino. Un casamiento que vino a poner el broche de oro a una etapa de serenidad, sosiego y estabilidad emocional para Pepe Navarro. Más allá de sus escándalos legales con Ivonne Reyes (54) -de resultas de la paternidad de Alejandro Reyes (22)-, Pepe está feliz y no lo oculta.

EL ESPAÑOL ya lo anunció hace unas semanas: Navarro está ilusionado, enamorado, feliz. Así lleva "varios años" de discreta relación. Ahora, este medio puede ampliar la información. La mujer que ocupa su corazón se llama Beatriz, es empresaria y tiene dos hijos de una relación anterior. Según la información que maneja este medio, Pepe y Beatriz viven juntos y ella se encuentra muy integrada en la familia, y su entorno la conoce y aprecia. Los primeros, sus hijos.

Pepe Navarro y su pareja, Beatriz, en una fotografía reciente con unos amigos. Redes Sociales

Tanto es así que en las redes sociales de Beatriz se puede ver cómo ésta interactúa con frecuencia tanto con Eva Zaldívar, como con algunos hijos de Pepe Navarro, como Layla Navarro. "Beatriz es una mujer muy discreta y comprende que no te pueda contar nada. Están muy felices y todo en orden", informa quien está cualificado para hacerlo. Proviene de una familia "de trabajadores, con negocios".

De momento, no han dado el paso de darse el 'sí, quiero', pero desde su entorno "no se descarta" que ese paso se dé. Las redes sociales de Beatriz son igual de discretas que ella. En ellas, se define como una "bad influencer" y sostiene que sólo usa Instagram "para divertirse". Qué duda cabe de que Navarro vive un excelso período personal.

Eso sí, insiste la persona consultada que el presentador desea vivir con su razón de amor en la más estricta intimidad y que nada trascienda de esa parcela. En otro orden de cosas, este medio ha podido confirmar, tras el avance de ABC, que Andrea Navarro y su esposo Luis -quienes están disfrutando de su luna de miel al cierre de este artículo- tienen la firme determinación de afincarse en Boston, Massachusetts. Allí fijaran su residencia oficial.

Los respectivos trabajos de ambos los llevarán a hacer las maletas. Por su parte, a Luis Martín López le han concedido una beca en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Una universidad privada localizada en Cambridge que está considerada por numerosos rankings como una de las mejores y más prestigiosas universidades.

Andrea Navarro y su marido, Luis, en una embarcación en Ibiza, este mes de junio de 2022. Gtres

La cumbre de la investigación, para algunas voces entendidas. Por su parte, Andrea estará a caballo con Estados Unidos, donde la han contratado tras su magnífico currículo como organizadora de evento de una empresa hotelera. Confía la fuente consultada que Eva y Pepe están igual de orgullosos que apenados por que su hija mayor viva tan lejos: "Ellos son los primeros que han educado a Andrea en la libertad y en la importancia de la formación personal y académica y, para eso, hay que volar del nido".

Luis, quien acaba de graduarse en Londres de un máster, y Andrea se conocieron y, se explica, "ya no volvieron a separarse. Se entienden bien". Martín López está muy integrado en la familia Navarro Zaldívar. De hecho, ambas familias se conocen y, desde la presentación oficial, han sido varias las quedadas que han protagonizado, como la que publicó la propia Eva Zaldívar hace unos semanas en su perfil de Instagram.

Cabe recordar que Andrea, según cuenta su perfil de LinkedIn, actualmente trabaja organizando eventos para una conocida cadena hotelera. En esta red social se define en perfecto inglés como una mujer "positiva, curiosa, entusiasta y autoexigente". Según se añade, está predispuesta a afrontar "retos y cambios gracias a su capacidad de resistencia y a sus actitud comunicativa".

Andrea Navarro Zaldívar cuenta con un currículo académico brillante en el que destacan cursos en la Universidad británica de Bath y un programa de intercambio en Canadá. Explica la persona con la que se contacta que Luis proviene de una familia "muy estupenda y bien mirada. Son personas educadas y agradables. Eva conectó mucho con la madre de Luis".

Andrea, implicada en la guerra

Andrea Navarro está especialmente unido a su padre. Un hecho que se pudo demostrar en la batalla legal que libran Pepe e Ivonne Reyes. En ella, Andrea tuvo un papel clave. Fue ella la que llevó ante la justicia a Ivonne tras realizar una prueba de ADN a su hijo, Alejandro.

Andrea Navarro Zaldívar saliendo de los juzgados de Alcobendas, en febrero de 2019. Gtres

Los resultados de esta prueba motivaron a Andrea y a Eva Zaldívar, exmujer de Pepe y madre de Andrea, a embarcarse en una batalla judicial que finalmente quedó sobreseída. De la misma manera, Ivonne decidió denunciar, a su vez, a la hija de Navarro y a su exmujer por haber sustraído material genético de su hijo de un tenedor sin su consentimiento, pues en ese momento Alejandro era menor de edad.

Un auténtico entramado que parece tener difícil solución. Ni siquiera ya públicamente, sino a nivel judicial. Todo demasiado farragoso y bélico y que solo un juez es capaz de aclarar. Pepe sostenía que Álex Reyes no es su hijo: "Yo tengo cuatro hijos y no me hubiera importado tener un quinto. Ella sabe que no es mi hijo y el niño también, no sé dónde tiene la dignidad".

El último conflicto que han protagonizado Navarro e Ivonne Reyes tiene que ver con la demanda que interpuso la venezolana ante la Policía hace unas semanas por "miedo e insultos", y que fue derivada al juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Se celebró un juicio, se dictó sentencia a favor de Pepe Navarro y EL ESPAÑOL ha informado en las últimas horas que Ivonne ha recurrido la sentencia. Una guerra sin cuartel de la que, de seguro, Pepe Navarro se olvidará por unas horas este próximo sábado 18 de junio, cuando vea a su hija darse el 'sí, quiero'.

