La razón del entierro privado de Concha Spínola, mujer de 'El Litri', y la difícil decisión sobre su casa

Fue el día 6 de junio de 2022, lunes, cuando se dio a conocer la triste e inesperada noticia del fallecimiento en su domicilio de Madrid de Concha Spínola, la mujer del legendario torero Miguel Báez Espuny 'El Litri', dos semanas después del deceso de su marido.

Un infarto fulminante acabó con su vida mientras dormía, la noche del domingo al lunes, en la casa que fue familiar en la calle Alcalá de Madrid. 10 días han pasado desde aquel deceso que dejó, aún más si cabe, desarbolados, desolados y "hundidos", "como viviendo en una pesadilla de la que no despiertan", a los tres hijos que formó el matrimonio, el célebre torero Miguel Báez 'El Litri' (53), Rocío y Myriam.

Para más inri, Miguel Báez tuvo que revivir la aciaga experiencia de tener que cancelar por segunda vez su luna de miel con Casilda Ybarra Fontcuberta (41), que se festejó en Italia.

Miguel Báez Spínola 'El Litri' junto a su madre, Concha, el día del entierro de Miguel Báez Espuny 'El Litri'. Gtres

Contrariamente a lo que se esperaba, dado el intenso amor de más de 55 años que protagonizaron Miguel Báez Espuny y Concha Spínola, ésta última no descansa junto a su razón de vivir y existir, en el panteón familiar del diestro en Huelva. Spínola, en cambio, reposa in aeternum en Azuaga, en el panteón familiar donde está su padre, Máximo Spínola y Cárdenas.

Fue un entierro íntimo, privado y familiar en Extremadura, la tierra natal de Concha. De puertas para adentro. Se velaron previamente los restos mortales de Spínola en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, y hasta allí se acercaron un grupo muy reducido de personas, tras su anuncio previo de llegada a la familia, como informan a EL ESPAÑOL. Esa fue la única cobertura mediática que se hizo del velatorio y posterior último adiós, al contrario del funeral de Miguel Báez Espuny.

[Lágrimas y dolor en el entierro de Miguel Báez 'El Litri': los detalles de su último adiós en Huelva]

Fueron los hijos de Concha quienes decidieron que su adiós, por verse especialmente enmarcado en estas dolorosas circunstancias, fueron de estricto carácter familiar. Ni una sola imagen se ha filtrado de su entierro en Azuaga, por más que hasta allí se desplazaron algunas cámaras y reporteros gráficos.

"Tampoco hubiera tenido sentido otra despedida, el famoso era El Litri y a Concha nunca le gustó esa exposición. En su caso, la famosa de la familia es su hermana Mayte", explica quien bien conoce la intríngulis familiar.

Añade, quien la quiso mucho y bien: "Concha se fue con la elegancia con la que vivió. Sin aspavientos ni ruidos. Señora hasta el final. Sus hijos la conocían bien y sabían que no era nada dada a prensa y demás. Nunca dio un escándalo, ella jugaba en otra liga".

Concha Spínola llegando al último adiós de su marido, en Huelva, el pasado 20 de mayo. Gtres

Vivió por y para su marido y su bienestar, incluso se explica que el día de la boda de su hijo Miki, como lo conocen los suyos, sólo disfrutó a medias: "No se despegó del teléfono porque Miguel ya estaba malito. Comió, echó sólo un rato y se fue a casa de las primeras".

El domicilio familiar, el hogar que supieron crear ambos en el último tramo de su vida, la casa de la calle Alcalá de Madrid. Donde Spínola vivió sus últimos días sin su marido y al lado de su hija Rocío, que no se separó de ella hasta esa madrugada en la que no despertó. Según la información que maneja este periódico, los hijos "no tienen ninguna intención" de deshacerse de la casa de sus padres.

El inmueble atesora muchos, buenos e incalculables recuerdos, y "así quieren que siga siendo. No quieren ver esa casa como algo ajeno o del pasado. Tampoco desalojar nada de ella. Están de acuerdo en eso y tampoco tienen necesidad de sacarle otro partido", informa una de las fuentes consultadas.

Según los datos que controla este periódico, se trata de un inmueble que adquirió "hace bastantes años", décadas, Miguel Báez Espuny. El enclave no fue baladí: "A Miguel le encantaba dar paseos por El Retiro. Te diré que la misma mañana de su muerte estuvo paseando con Conchita".

Concha Spínola junto a su marido, Miguel Báez Espuny 'El Litri', en una imagen de archivo. Gtres

Se confía en que el domingo de su muerte, Concha sufrió algunos dolores musculares en sus brazos después de una comida con su hermana Mayte y con su hija Rocío. "Todo estaba en orden hasta horas antes de ser encontrada muerta. Es verdad que se quejó a su hija Rocío de dolores. Charló con su médico", se añadió.

Nadie podía imaginar que en la comida del domingo fuera la última vez que viesen a Concha con vida. La persona contactada arroja luz sobre estas últimas dos semanas de Spínola: "Conchita no sabía ya qué hacer con su día a día, nunca se había separado de Miguel tanto tiempo, pero no la dejaban sola en ningún momento. Sobre todo, Rocío, madre mía cómo tiene que estar esa criatura, que durmió en casa de su madre esa noche".

Hace unas semanas, este periódico se hizo eco del profundo dolor de Concha Spínola tras el fallecimiento de su marido. "No sabe qué hacer ahora en su día a día, cómo llenar los días", aseguró una buena fuente. A Concha se le fue "el único hombre de su vida aparte de su hijo", y "no se ha separado del lado de su marido en ningún momento de estos años", se añadió.

[Los 55 años de amor de Concha Spínola y Miguel Báez 'El Litri' que ni la muerte pudo romper]

Conchita fue una de las grandes bellezas de la época. Su vida cambió cuando en la playa de Punta Umbría (Huelva) el reconocido diestro Manuel Báez Espuny 'El Litri', que formó un gran tándem con Julio Aparicio, destruyó el castillo de arena que aquella jovencita había construido.

El pasado 18 de mayo, y tan solo cuatro días después de la boda de su hijo, Miguel Báez 'El Litri', con Casilda Ybarra Fontcuberta -a la que no pudo asistir por encontrarse delicado de salud-, el inolvidable diestro Báez y Espuny fallecía en Madrid a los 91 años tras una larga enfermedad que le mantuvo alejado del foco mediático durante los últimos años de su vida.

Sigue los temas que te interesan