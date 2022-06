La tendencia 'oversize', el estilo de moda que no piensa en tallas sino en la máxima comodidad

Cuando llega el calor no apetece enfundarse estilismos ceñidos, sino todo lo contrario. En verano se busca la comodidad y los tejidos ligeros que permitan transpirar y no suban nuestra temperatura corporal. Y para este tipo de necesidad no hay nada mejor que la tendencia oversize que está arrasando este año y que llega aún con más fuerza de cara al periodo estival.

A veces resulta difícil encajar nuestra estructura corporal con esta moda, pero la firma de Mercedes de Miguel ha encontrado la fórmula perfecta. La marca apuesta por prendas que lejos de ser desproporcionadas son sofisticadas para el día a día, combinadas con piezas formales o informales, prometen ser nuestro nuevo aliado esta temporada estival.

Blusas anchas, vestidos camiseros o pantalones con pliegues son algunas de las protagonistas de la colección para que la talla no sea un problema a la hora de elegir el outfit.

Oversize para todos los cuerpos

Una de las prendas oversize de Merdeces de Miguel.

Se sitúa como una de las grandes apuestas esta primavera-verano, lo oversize está de moda y es una de las tendencias más cómodas y sofisticadas del momento. Blazer XL, camisas largas y anchas, vestidos o chaquetas de cuero, entre otros, son las favoritas de este 2022 para llevar en clave oversize.

Durante años hemos intentado evitarlas pero con el paso del tiempo hemos caído rendidas a sus pies. ¿Por qué? Son cómodas porque no aprietan ni marcan nada, no necesitas saber tu talla para coger la que mejor te siente y son aptas para llevar tanto con calzado más sport como con tacones.

Lo mejor es que favorecen a todo tipo de cuerpos. Da igual si la silueta es reloj de arena, ovalada o triángulo invertido. Las prendas oversize disimulan las partes de nuestro cuerpo que menos nos gustan, permitiéndonos jugar a centrar la atención en otras como el cuello y el escote o la cintura.

Así se llevan las prendas oversize



Uno de los grandes temores es que las prendas oversize nos hagan parecer más anchas. Sin embargo, hay muchos trucos de estilo que nos permiten ajustarlas a nuestro propio estilo y hacer del look uno más personal y único.

Una forma de darle un twist a ese patrón oversize es añadirle un cinturón al look para así marcar cintura y alargar la silueta ya que estas formas tienden a hacernos más bajitas visualmente. Otra de las claves reside en buscar el equilibrio de estas prendas con otras de corte recto o un poco más ajustado para así crear una combinación en perfecta armonía.

Este tipo de prendas de corte holgado muestran la feminidad desde otra perspectiva, apostando por la personalidad y la comodidad de las mujeres.

