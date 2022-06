Carolina Monje, arropada por la familia de Álex Lequio en su gran día como diseñadora

Este jueves 2 de junio, Carolina Monje (28 años) ha vivido uno de los momentos profesionales más importantes de su vida. Tras meses de esfuerzo y trabajo, la joven ha lanzado la nueva colección de su firma de moda, un proyecto que puso en marcha el 27 de marzo de 2020, apenas mes y medio antes de la muerte de su novio, Álex Lequio.

Tras el fallecimiento del joven, la diseñadora regresó a su Cataluña natal, donde con el apoyo de sus amigos y familiares, y especialmente de su proyecto laboral, consiguió reponerse del duro golpe. Dos años después, su marca, Carola Monje, tiene cada vez más proyección.

En este tiempo ha lanzado diferentes colecciones de moda con las que ha sorprendido al público, pero no ha sido hasta ahora cuando ha conseguido su objetivo, una cápsula que pretende ser el comienzo de una larga trayectoria. Lejos de hacer el lanzamiento en Barcelona, donde tiene su residencia y el taller, quiso volver a Madrid, donde fue tan feliz con Álex y donde tiene muy buenos amigos.

Muchos de ellos se acercaron hasta el evento, que tuvo lugar a última hora de la tarde y, entre ellos, se encontraba un familiar del que fuera su novio. Celia Vega-Penichet, sobrina de Ana Obregón y la prima favorita de Álex Lequio, quiso arropar a Carolina en su gran día y no dudó en aplaudir su trabajo al ver el desfile. "Crack", escribió en una storie de Instagram, mostrando el momento en el que Monje recibía una gran ovación tras el desfile de su nueva colección.

Minutos antes de presentarla al mundo, EL ESPAÑOL estuvo charlando con Carolina Monje, que "un poco nerviosa", desgranaba algunos de los detalles de su firma así como la progresión que quiere para ella. Lo que busca con 'La Dorada', como se llama la colección, es guiar su sello hasta el prêt-à-porter y convertirla en "una marca de lujo en la que pueda haber vestidos de alfombra roja y grandes eventos".

"Lo que hacía antes no era esto. Antes el proceso era más corto en el cual no había tantas personas involucradas. Mi intención era hacer un cambio total, enfocado en el mundo futurista, hemos creado de hecho un avatar. Le hemos dado una vuelta total con la idea de hacer algo más potente. Y creo que lo hemos conseguido", explica sobre el gran giro que ha dado a su firma y que le ha llevado, de hecho, a borrar todo rastro de su trabajo anterior.

Además del nuevo trabajo, Carolina quiere expandirse de manera física. A la tienda de Barcelona, ubicada en pleno Paseo de Gracia, se le unirán próximamente otras tres. "Ahora tendremos otro showroom en Ibiza y otros dos en la Costa Brava. En Madrid de momento no tengo tienda, pero me lo estoy planteando. Estoy mirando y no lo descarto. ¡Estamos apostando fuerte!".

Tantas ganas tiene en triunfar como diseñadora que ha renunciado a su otro trabajo. Cuando conoció a Álex Lequio se dedicaba al mundo hotelero, donde trabajaba como directora de un hotel ibicenco, una etapa que ha dejado atrás para centrarse en la moda. "Cuando empecé a tocar la moda en formato empresarial me gustó y decidí dejar de lado todo el tema de hotelería y centrarme en la moda. Es a lo único a lo que me dedico, ¡y me faltan horas!", desvela.

Con la intención de seguir creciendo y ampliar la variedad de productos, lo único que Carolina Monje desea es labrarse un nombre en el mundo de la moda, dejando a un lado su vida personal. De hecho, una de las peticiones para hablar con ella era no hablar sobre su faceta más íntima ni del que fuera su novio, con quien sigue manteniendo un vínculo muy presente. Álex, con su personalidad positiva y su apuesta siempre por el emprendimiento, fue uno de los impulsores de Carolina para arriesgarse a dar el paso en el complicado mundo de la moda. Y Lequio lo hizo no solo con su apoyo personal como novio, sino también como líder de la agencia Polar Marketing. Tras el fallecimiento de Álex, la empresa ha continuado con su legado y, por supuesto, entre su cartera de clientes no falta la firma de moda de Carola Monje.

