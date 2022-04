9 de 10

El cantante ha reflexionado en las redes sociales sobre la exigencia de su profesión, y la que el ser humano se autoimpone. Además, ha reivindicado el derecho a no apetecerte hacer nada: "Hay que crear contenido; hay que estar atento a las redes; hay que sacar singles todo el rato que, si no, la gente se olvida. Hay que hacerse fotos nuevas, hay que hacer muchas entrevistas para promocionarse, hay que hacer muchos duetos en los discos (...) He cogido 5 kilos comiendo patatas fritas y dándome el permiso de disfrutar en este rato de vacaciones: dos tallas de pantalón he subido. No he estado atento a las redes sociales, no me apetece hacerme fotos ni sacar una canción nueva".