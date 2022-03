Miki Nadal y Helena Aldea anuncian que esperan su primer hijo en común y desvelan el sexo del bebé

No hay día más especial para anunciar esta feliz noticia que precisamente el Día del Padre. Este sábado, 19 de marzo, el humorista y colaborador de televisión Miki Nadal (54 años) ha desvelado en sus redes sociales que está esperando su primer hijo en común con su pareja, la periodista y empresaria Helena Aldea (34).

"Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa", comienza Nadal su escrito, en alusión a Carmen, la pequeña que tiene en común con quien fuera su primera esposa, Carola Escámez (36).

Y prosigue: "Pero hoy la sorpresa se la ha llevado ella porque hoy se ha enterado de que dentro de unos meses si todo va bien será la hermana mayor. Helena, la mujer que la vida me ha puesto al lado como compañera de viaje hasta el infinito y más allá va a ser la mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente. Y estoy muy feliz de vivir esta nueva aventura con ella. Estoy viviendo sin duda una de las mejores épocas de mi vida y quiero que el mundo se entere".

El tertuliano de Zapeando ha querido compartir con sus 354.000 seguidores también el sexo de su bebé. "Por cierto, si queréis saber si será niño o niña, nos evitaremos el numerito de la fiesta de los globos de colores o fuegos artificiales rosas y azules. Todo más simple, en la segunda foto tenéis la solución. ¡¡¡Sed felices!!!", concluye, revelando que lo que viene en camino es otra niña.

Fue en septiembre de 2020 cuando se conoció que Miki Nadal estaba de nuevo ilusionado, tras su complicado divorcio de Carola Escámez, la madre de su primera hija. El nombre de la persona que le había devuelto la ilusión en el amor era Helena Aldea.

Pero ¿quién era ella? Helena es una exitosa empresaria que, después de haber estudiado Periodismo, optó por dedicarse al mundo de la moda, de la mano de su hermana Ángela. Ambas, emprendedoras, probaron suerte en el mundo empresarial con su tienda de moda Capriche. Se trata de una marca respaldada y de renombre en el mundo de la moda y televisivo. La marca de las mujeres que sonríen, como se define en la web.

Helena es la cofundadora, y rostros tan conocidos como Chenoa (46), Cristina Pedroche (33) o Paula Echevarría (43) la han ayudado con sus lanzamientos, y en la página de la tienda es habitual ver a muchas celebrities e influencer luciendo sus diseños. Helena y su hermana comenzaron vendiendo ropa multimarca, pero el pasado mes de noviembre lanzaron su propia colección, Caótica.

Helena es natural de Alicante, y allí tiene su punto de residencia y su tienda, pero es muy habitual verla en Madrid. En la capital tiene buenos amigos y contactos y "es una más" en el entorno televisivo de Miki. Según informó este periódico en el momento en que el nombre de Helena saltó a la prensa, ella rehúye de la fama.

Una prueba de esta postura es que sus redes sociales personales son privadas y las únicas que están abiertas al mundo, como es lógico, son las de su tienda. Ahora Helena y Miki viven un momento mágico, la espera del que será su primer hijo, en este caso hija, en común.

