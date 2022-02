9 de 10

Con una foto en blanco y negro, camisa blanca y ocultando sus ojos a través de oscuras gafas de sol, el hijo de Kiko Matamoros reflexiona: "¿Cómo podrías renacer sin antes haber quedado reducido a cenizas? Esto es algo que siempre me ha motivado a cambiar, a superarme, el hecho de tocar fondo, de que alguien te diga que no vales, te sientas minusvalorado o que tu mente te diga que no sirves para ello. La clave es mejorar día a día, la superación de nuestros miedos, dudas y recelos, apartar el NO vales por un te lo voy a demostrar que te equivocas".