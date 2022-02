9 de 10

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha contado paso a paso cómo ha sido su domingo: "Hemos ido a un mercadillo de ropa vintage, a comer ramen, dar vueltas por la latina, Martina me llevó a probar el mejor café de Madrid, después a Humana donde me enamoré de una chupa de cuero (de ahí mi cambio de look) y hemos acabado en un bar inspirado en la época de la Ley seca en gran vía, ¿qué más puedo pedir? Por más días así".