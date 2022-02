Eugenio Gallego, el exnovio millonario de Oriana junto al que ha pasado la noche en el calabozo

Oriana Marzoli (29 años) ha sido una de las protagonistas de la actualidad a lo largo de este fin de semana y el motivo no tiene nada que ver con algo agradable. La extronista de Mujeres, hombres y viceversa protagonizó en la mañana de este pasado domingo, 13 de febrero, un altercado con su exnovio, Eugenio Gallego, que acabó con la detención de ambos y el posterior ingreso en los calabozos de la comisaría del distrito de Tetuán.

El suceso se produjo en casa de ella, un piso en el que lleva viviendo varios años ubicado cerca del Paseo de la Castellana, en una calle paralela al Estadio Santiago Bernabéu. Hasta ese lugar se desplazaron miembros de la Policía Nacional tras una alerta de los vecinos, que escucharon gritos en el piso de Marzoli y cuyo resultado fue "una agresión mutua entre ambos", según publicó ABC por fuentes policiales.

Oriana Marzoli y Eugenio Gallego mantienen una relación intermitente desde hace casi cuatro años. Empezaron a salir juntos después de que la venezolana rompiera definitivamente con su anterior novio, Luis Mateucci (34), al que conoció en el reality ¿Volverías con tu ex? y en el que resultaron ganadores. Desde que Marzoli irrumpiera en la televisión hace ya diez años, la hemos podido ver en diferentes facetas -como colaboradora, como protagonista de realities... - lo que ha provocado que se puedan saber cosas de ella. Pero ¿quién es Eugenio Gallego, el exnovio millonario que ha acabado detenido con ella en los calabozos?

Eugenio Gallego es hijo de Eugenio Gallego Perales, un reconocido promotor inmobiliario y de Lourdes Ortiz-Echagüe, familiar de José Ortiz-Echagüe, fundador y primer presidente de la empresa española automovilística SEAT. Empresario de éxito, amante del deporte y el lujo, Euyenio, como lo llaman sus amigos y su gente de confianza es, desde hace tres años y medio, director responsable de equipo en Engel & Völkers y Commercial Executive Director en Renovatio Experiencia.

Anteriormente trabajó como Consultor en CBRE, otra empresa inmobiliaria de prestigio internacional -como lo es en la que trabaja en estos días-. El exnovio de Oriana Marzoli también ha pasado por la empresa Be Music, de la que fue director adjunto, o por Indra, otra de las principales compañías globales de tecnología y consultoría.

Eugenio Gallego es, que se sepa, el tercero de una toda saga que mantiene mismo nombre y apellido. Su abuelo, Eugenio Gallego Orgaz, fue un celebérrimo cirujano, Caballero de la Orden del Mérito del Trabajo y autor de Vida y aventura de un cirujano español. Euyenio, expareja intermitente de Oriana Marzoli, siempre ha sido reacio a aparecer en los medios de comunicación. Se considera una persona anónima, aunque su relevancia sea pública por sus relaciones sentimentales.

Tal fue la magnitud tóxica que tomó su romance con Marzoli que el empresario decidió cerrar todas sus redes sociales después de llegar a protagonizar descarnadas discusiones públicas en directos de Instagram -Oriana tiene más de 2,1 millones de seguidores- en las que incluso dieron sus relativos números de teléfonos para fastidiar al otro.

La considerada 'reina de los realities' ha vuelto al punto de mira, pero en esta ocasión no se trata de una salida de tono televisiva o una mera discusión de plató, sino algo mucho más serio. La expareja pasó toda la jornada de este domingo en los calabozos de la comisaría de Tetuán y, según informó el periodista Juan Luis Galiacho en el programa Viva la vida, de Telecinco, la venezolana no quiso poner ningún tipo de denuncia contra Eugenio. No obstante, debido a las contusiones que presentaba, fue la Policía Nacional quien actuó de oficio levantado un atestado por violencia de género.

