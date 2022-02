Patricia Santamarina, mujer de Carlos Sobera, celebra la vida tres años después de su grave problema de salud

Para Patricia Santamarina cada día es una oportunidad perfecta para disfrutar intensamente de todo lo que le tenga preparado la vida, venga lo que venga. Siempre ha sido una mujer muy positiva, pero lo es más aún desde hace exactamente tres años. La mujer de Carlos Sobera (61 años) sufrió un derrame cerebral el 4 de febrero de 2019, un gran susto que desoló en un primer momento a sus familiares y amigos más cercanos, pero del que ya se encuentra totalmente recuperada.

En aquel trágico día de invierno, la abogada fue trasladada al hospital y tuvo que ser ingresada de forma directa en la UCI. Fue una situación muy dura para su marido, que llegó a confesar que no podría entender la vida sin ella, pero afortunadamente la también productora salió adelante y ahora solo se trata de un lejano recuerdo: "Viví unos momentos de zozobra importantes, porque ves que la persona a la que quieres se puede ir, y la vida te da un revolcón. Te das cuenta de algo que, en el fondo, todos tenemos claro: que la vida hay que vivirla intensamente, que hay que beberla de un trago y no a sorbitos", explicó Carlos Sobera en una conversación con EL ESPAÑOL el año pasado.

La propia Patricia dejó claro hace unos meses que no le ha quedado secuela alguna de aquel amargo episodio: "Estoy perfecta, ha sido como una enseñanza de vida, estoy más contenta, más alegre, más optimista. No hay nada como que te den un pequeño susto para que empieces a valorar las pequeñas cosas un poco más", revelaba. Y no solo ha demostrado su nuevo mantra vital con palabras, sino que lo ha llevado a la práctica y prueba de ello es su último año.

Patricia Santamarina y Carlos Sobera son una de las parejas más sólidas del panorama televisivo. Redes sociales

Tras recuperarse totalmente de su grave diagnóstico, cuando ya tuvo fuerzas para disfrutar de la vida, llegó la pandemia del coronavirus en 2020. Y no ha sido hasta los pasados 12 meses cuando ha dado un vuelco a su vida para sacarle todo el jugo posible a cada día que amanece.

Carlos Sobera y su esposa viven en una continua luna de miel que se ha intensificado tras el complicado bache de salud que sufrió ella. Con su pasión por aprovechar cada instante, en mayo del 2021 la pareja dio el pistoletazo de salida a un año repleto de diversión, viajes y reuniones con amigos. Hicieron hueco en sus apretadas agendas y se desplazaron hasta la localidad vallisoletana de Valbuena de Duero donde disfrutaron de una exquisita visita a la Finca Vega Sicilia, el templo de una de las bodegas españolas más reconocidas del mundo. En mitad del campo, de los viñedos y rodeados de extensa vegetación y a orillas del río Duero, el lugar era ideal para la desconexión que el matrimonio buscaba lejos del bullicio de la capital.

Pero semanas después llegó el verano más especial de sus vidas. Más de cinco destinos diferentes son los que visitaron durante el pasado periodo estival, unos enclaves de ensueño y todos ellos dentro de España. Primero, en el mes de junio, Carlos y Patricia se dejaron ver por Fuerteventura, en las islas Canarias. Fue su primer contacto con el mar y el buen tiempo, y aunque fueron por motivos laborales, consiguieron sacar tiempo de sus apretadas agendas para perderse por la bella isla.

El presentador y la productora llevan más de 16 años juntos. Redes sociales

Pero un mes después, Carlos volaba a las islas Baleares. El presentador de Mediaset se desplazó hasta Ibiza y también visitó Formentera. Ya a finales de julio, el comunicador, su mujer y sus hijas -Arianna (24) y Natalia (13)- ponían rumbo a Andalucía, concretamente a Cádiz. Allí la familia se dejó ver en Chiclana de la Frontera y Novo Sancti Petri. Pero en el sur de España también tenían otros planes, pues coincidiendo con las fechas del gran Festival Starlite en Marbella, el matrimonio se desplazó hasta la localidad malagueña para disfrutar de los conciertos. De hecho, el 61 cumpleaños del presentador lo celebraron bailando y cantando con amigos en la cita musical marbellí.

Además, tampoco dejaron de acudir a los torneos que se llevan a cabo en el famoso Santa María Polo Club de Sotogrande, una jornada de ocio de la que la propia Patricia presumió en sus redes sociales.

Con la vuelta al trabajo en septiembre, la imparable actividad en las redes sociales del matrimonio no cesó, y en este asunto Patricia también ha demostrado que ahora enfoca la vida en su versión más optimista. La abogada se ha hecho adicta a TikTok y posee un gran número de seguidores que espera con entusiasmo sus vídeos pues sus actuaciones siempre consiguen sacar una sonrisa a su audiencia. Desde el inicio del curso, Santamarina ha compartido exactamente 30 publicaciones en las que reivindica sus ganas de vivir y crear de cada momento un instante feliz y para el recuerdo.

Una vez estrenado el año 2022, la esposa de Sobera retomó su pasión por los viajes. Esta vez voló junto a un grupo de amigas al Caribe. Patricia puso rumbo al paraíso de República Dominicana, concretamente a Punta Cana. Las mujeres se alojaron en un lujoso hotel. Escogieron el Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort de 5 estrellas "uno de los complejos más majestuosos de Playa Bávaro con arquitectura de estilo colonial y toques de diseño hispano" -según reza su página web oficial.

Carlos y Patricia, recién casado en Tulum, México, junto a su hija Natalia (la menor) y Arianna, hija de la abogada y Rody Aragón. Redes sociales

Las aguas cristalinas del mar, el exótico entorno y las cálidas temperaturas seguro que le hicieron recordar su preciosa boda celebrada en Tulum, México, hace ya más de 6 años. Fue una ceremonia secreta, alejados del foco mediático de este país, en la que junto a sus dos hijas sellaron su historia de amor uniéndose en matrimonio. Entonces ya valoraban los momentos de unión y diversión con sus seres queridos, pero no sabían que años después un bache en la salud les haría poner aún en mayor valor cada segundo de la vida. Ahora Patricia es una auténtica experta en eso.

