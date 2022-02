El sorprendente vínculo entre la reina Letizia y Chanel, la representante de España en Eurovisión

Es imposible que alguien que viva en territorio español no haya escuchado todavía hablar de Chanel (31 años). La artista hispano-cubana que representará a España en la gran final del Festival de Eurovisión 2022 tras su victoria en el Benidorm Fest se ha convertido en la estrella del momento por su pasión, su fuerza y su tema Slo Mo: la gran apuesta patria para ganar en Turín el próximo 14 de mayo.

Con su triunfo el pasado fin de semana -y tras la desafortunada polémica en las redes sociales donde la acosaron de manera masiva por el desacuerdo de algunos fans con la elección del jurado de RTVE-, los periodistas han investigado todo y más sobre la vida personal de esta estrella de la música.

Algunos de los asuntos más llamativos en su ámbito profesional es que Chanel se dio a conocer hace unos 12 años cuando se enroló en musicales de la Gran Vía madrileña como El rey león, Mamma mía! o El guardaespaldas. Su carrera cuenta con numerosas actuaciones en la pequeña y la gran pantalla a nivel nacional e internacional y ha trabajado con artistas como Shakira (45) o en programas como Tu cara me suena.

La artista Chanel en la final del Benidorm Fest.

En un plano más personal, se ha sabido que Chanel mantuvo una relación sentimental con el actor y también músico Víctor Elías (30), que se hizo famoso siendo sólo un niño por su papel como Guille en Los Serrano. A pesar de que su relación comenzó y terminó en 2021, la expareja se apoya en todo momento, se felicita y se alegra de los éxitos del otro.

Elías ha sido una de las personas que ha sacado la cara por Chanel tras las descarnadas críticas recibidas en Twitter. "Me quedo corto con todas las palabras que tengo, Chanel. Preparación, ilusión, pasión, vocación, talento...", escribía Víctor junto a clip de vídeo de su exnovia. "Estoy viviendo un sueño", posteaba ella en otro vídeo, en el que él refería: "El puto sueño que mereces", junto a un emoji con ojos de corazones.

Acabo de enterarme de esto y he muerto.



Chanel y Víctor Elías (Guille en Los Serrano)

Pero, entonces, ¿cuál es el vínculo entre Chanel y la reina Letizia? Víctor Elías, exnovio de Chanel, es hijo del malogrado músico y arpista Liberto 'Tito' Villagrasa Muñoz, fallecido en 2007, y su madre es la actriz Amelia Álvarez del Valle.

Como curiosidad, la madre de Víctor Elías es hija de María Flora Álvarez del Valle, una de las hermanas de Menchu Álvarez del Valle, abuela paterna de la reina Letizia, fallecida a los 93 años el pasado mes de julio. Por lo tanto, Víctor Elias y la reina de España comparten sangre y árbol genealógico como los primos segundos que son.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐕í𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐄𝐥í𝐚𝐬

El que fuera miembro del recordado grupo Santa Justa Klan nunca ha tenido reparos en hablar sobre la Reina, a efectos prácticos, su prima, cuando se le ha preguntado en alguna entrevista o photocall.

"Fardaba de prima, pero mucho antes, cuando era la periodista de Televisión Española, que parece que es una cosa que se ha olvidado, que es la gran periodista que era. Ahí fardaba muchísimo, que no significa que ahora no lo haga. Es una persona que se ha enamorado y ha decidido vivir esa vida con lo bueno y lo malo que conlleva. Hace mucho que no tenemos contacto, ni relación. Cuando eran príncipes, teníamos un poco más de contacto y hace tiempo ya que no", declaró para la revista ¡HOLA!.

