Los 'vips', de nuevo excluidos en la cabalgata de Reyes de Madrid: zona de protocolo y asientos solidarios

El 5 de enero de 2021, hace justo un año, Madrid se quedó por primera vez sin su multitudinaria cabalgata de Reyes debido al coronavirus. La pandemia impidió el pasado año las habituales estampas de familias agolpadas a cada lado del recorrido para ser testigos de la llegada de sus Majestades de Oriente y recoger ilusionados los caramelos que van dejando a su paso.

No obstante, hay una imagen que no se ve en las cabalgatas desde hace mucho más tiempo: la de los famosos y sus hijos en la fila vip. Este año, 2022, tampoco se producirá, aunque sí se retomará cierta normalidad en la cabalgata. De momento, no tiene visos de que esa imagen de los famosos patrios junto a sus vástagos, tan típica durante el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (63), retorne. Así lo sostiene David Ciudad Sesmero, jefe de prensa del Área de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, en conversación con EL ESPAÑOL.

Jaime de Marichalar, Froilán y Victoria Federica eran invitados asiduos a la fila VIP. Esta imagen pertenece al año 2013. Gtres

"Fila vip, como se entendía antiguamente, no habrá. No hay fila para famosos. De lo que sí dispone el Ayuntamiento este año son de zonas de protocolo, como las llaman. Esa zona estará destinada para, por ejemplo, el embajador de Brasil, porque ha hecho con nosotros parte de la Navidad. Serán compromisos institucionales. También estarán ahí concejales del Consistorio", explica el jefe de prensa. A diferencia del año pasado, en este 2022 la cabalgata retomará su recorrido habitual de tres kilómetros desde Nuevos Ministerios a Cibeles.

"Los Reyes Magos han confirmado su presencia en Madrid el 5 de enero tras un año muy difícil para los niños", adelantó, hace unos días, en rueda de prensa la delegada de Cultura, Andrea Levy (37). La política detalló entonces que, a diferencia de otros años, el acceso a estas gradas no se hará por orden de llegada, sino mediante reserva previa de asiento. En esa línea, Ciudad Sesmero explica a este medio la existencia de unos 'asientos solidarios'.

"Esos asientos solidarios, que los gestionan las asociaciones CERMI y FAMMA, estarán en Cibeles porque se considera que allí se podrá ver el desfile más fácilmente. También habrá niños hospitalizados, además de las personas con discapacidad, aunque este año habrá menos por el tema de la Covid". Además, a lo largo del recorrido de la cabalgata se habilitarán cinco puntos de acceso para personas con movilidad reducida.

La emblemática fila 'vip'

Los Reyes Magos de Oriente llegando a Cibeles en enero de 2020. EFE

Desde el año 2016, las primeras navidades de Manuela Carmena (77) como alcaldesa de la capital, el palco que las diferentes figuras de la política, el deporte y la alta sociedad ocupaban con sus familiares fue cedido a las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. Muy atrás parecen quedar los tiempos en que las socialités que acaparan portadas de revistas se sentaban en las sillas azules cada cinco de enero.

Entre las estrellas que habitualmente gozaban del privilegio de asistir a la fila vip de la cabalgata madrileña estaban futbolistas como David Villa (40) y Juanfran Torres (36), políticos como José María Aznar (68) y Ana Botella (68), o incluso royals como Felipe Juan Froilán (23) y Victoria Federica (21). Estos últimos, en su infancia ocuparon durante varios años el mejor sitio de la primera fila junto a su padre, Jaime de Marichalar (58).

El presentador Ramón García (60) -y su hoy exmujer, Patricia Cerezo (49)- y sus hijas, Natalia y Verónica, eran otra de las familias que no solían faltar a la cita cada víspera de Reyes. Enrique Ponce (50) y Paloma Cuevas (49) o David Bustamante (39) y Paula Echevarría (44) también disfrutaron de la fila vip en sus mejores tiempos familiares. Ese desfile de celebrities que venía dándose desde la época de Gallardón se cortó de raíz con la llegada de Carmena al poder en 2015. Sin embargo, las cabalgatas posteriores no han estado exentas de polémica.

Andrea Levy, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís en la cabalgata de Reyes de 2020. Gtres

En 2019, la alcaldesa decidía reservar una zona exclusivamente para 'protocolo', en la que tenían cabida más de 350 personas. En ella se dieron cita políticos de los diferentes partidos; concejales, alcaldes, portavoces y toda persona relacionada y vinculada a un alto cargo en el Ayuntamiento de Madrid. Un año después, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida (46) destinaba también una zona para personalidades. Aunque, tal y como denunciaron varias asociaciones, algunos de los invitados también ocuparon asientos destinados a personas con discapacidades o movilidad reducida.

Después de que los famosos fueran 'expulsados' de la grada vip, ha habido que escrutar entre los miles de rostros anónimos amontonados a pie de calle para reconocer a alguna celebrity. Dos de esos famosos que no faltan ningún año a la cita son David Bustamante y Paula Echevarría, que el año pasado se dejaban ver acompañando a su hija Daniella (13) en la cabalgata.

Paula Echevarría y David Bustamante durante la cabalgata de Reyes de 2019. Gtres

Así como el pasado 2021 no hubo ni rastro de esas imágenes ni de ninguna parecida, y las calles de la capital, al igual que las del resto de ciudades del país, estuvieron vacías, este 2022 parece que, poco a poco, vuelve una suerte de normalidad. Eso sí, sin descuidar las medidas sanitarias po la Covid-19. Además se reforzarán los efectivos policiales en las zonas donde tradicionalmente se concentraba más público, para recordarles la obligatoriedad de llevar la mascarilla y mantener siempre la distancia de seguridad. No solo esto: drones sobrevolarán el recorrido, especialmente en aquellos puntos donde se solían producir mayores concentraciones.

[Más información: Invasión en la zona Vip: niños 'enchufados' ocupan la primera fila de las persona con discapacidad]

Sigue los temas que te interesan