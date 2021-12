6 de 10

La artista está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Este 2021 no sólo ha contraído matrimonio con su pareja, Dalton Gomez, sino que además ha sacado uno de los discos más aplaudidos del año. Ariana, además, ha participado como actriz en No mires arriba, una de las películas tendencia de Netflix de estas Navidades y ha puesto voz al tema principal Just look up, que aspira a una nominación al premio Oscar por su interpretación.