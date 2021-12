Fernando Sánchez Dragó se casará por cuarta vez: así es Emma Nogueiro, su actual pareja

Fernando Sánchez Dragó (85 años) y Emma Nogueiro (28) se darán el 'sí, quiero' en las próximas semanas. A punto de obtener el divorcio de su actual esposa, la japonesa Naoko, el escritor planea casarse por cuarta vez. De hecho, según lo previsto, una vez él tenga solucionado los asuntos que implica una separación, Fernando Sánchez Dragó celebrará su enlace con Emma Nogueiro, una periodista originaria de Gijón, como informa la revista Semana.

Fernando Sánchez Dragó y Emma Nogueiro durante un evento en Madrid. Gtres

Según ha desvelado la mencionada publicación, citando al literato, la pareja se conoció en 2017 cuando Emma Nogueiro acudió a la casa de Sánchez Dragó para hacerle una entrevista que, sin imaginarlo, se convertiría en el inicio de una relación que está a punto de dar su gran paso. "Además de lista, e inteligente, estaba muy buena", ha expresado el madrileño, en referencia al primer contacto que mantuvo con su novia. Para la gijonense también fue una sorpresa descubrir al veterano escritor, ya que antes de conocerle, según ella misma ha comentado, le caía "muy mal". "Fui a la entrevista con un concepto de su persona que no se correspondía para nada con el hombre maravilloso que es. Del que me he enamorado", ha asegurado la joven.

La diferencia de edad -se llevan 57 años- no ha sido un impedimento. La pareja mantiene una relación estable y feliz. Así lo dio a entender el propio escritor durante una entrevista concedida en mayo de 2020, en pleno confinamiento. En una conversación en el pódcast Lo que tú digas, presentado por Álex Fidalgo (36), Sánchez Dragó presumió de lo satisfecho que esta con su novia, en todos los sentidos.

Fernando Sánchez Dragó y Emma Nogueiro en la feria de Madrid el pasado mes de octubre. Gtres

Pero más allá de tener una relación sentimental, el escritor y Emma Nogueiro son compañeros de trabajo. La periodista es su mano derecha y el complemento perfecto -también en el ámbito laboral- del escritor. De hecho, por empeño de la editorial Almuzara, en la que la joven ejerce de editora, Fernando Sánchez Dragó ha reeditado su texto Eldorado.

El veterano escritor, que tiene previsto casarse con su actual pareja, suma en su historial otros tres matrimonios. El último, que está por disolver de forma definitiva, con la madre de su hijo menor, Akela (9). Fruto de sus anteriores relaciones, Fernando Sánchez Dragó también ha sido padre de Ayanta (52), Aixa y Alejandro.

