La presentadora ha reflexionado sobre la retirada de los escenarios de Joan Manuel Serrat: "Nacer en un pueblo blanco; soñar con irme lejos. Campesina y piel de manzana. Llorar con Aquellas pequeñas cosas, y Pare, y Paraules d’Amor, Lucía, Nanas de la cebolla, Para la libertad, Cantares. Contigo, Machado, Miguel Hernández y Benedetti tuvieron música eterna. Decir Amigo, Mediterráneo, Niñez, Tener 20 años, No hago otra cosa que pensar en ti, De vez en cuando la vida… Y el amor… Letras que cuentan una vida. Recuerdos que siempre nos acompañarán, como tus canciones. Gracias por tanto, Gracias por todo. Esta semana has anunciado tu despedida de los escenarios en 2022. Prefiero decirte hasta siempre, no adiós. @_joanmanuelserrat".