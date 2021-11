2 de 3

La publicación lleva a su portada a Tamara Gorro, bajo el siguiente titular: "He vuelto con la ayuda de mi psiquiatra". Y añade Gorro: "Tuve que irme de casa porque no podía permitir que mis hijos me vieran tirada". Marisa Jara posa con su marido en la portada, tras anunciar su embarazo: "Estoy viviendo una etapa mágica". Además, el semanario sostiene que la mujer de Kiko Rivera "debuta como actriz".