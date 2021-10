Teresa Rivera, sobre Isabel Pantoja: "Me dijeron que estaba engañando a mi hermano antes de la boda"

Teresa Rivera, madre de José Antonio Canales Rivera (47 años), ha visitado este sábado 16 de octubre el plató de Deluxe para someterse al polígrafo y, así, dejar bien claro algunas cuestiones que siempre se han tratado en los medios de comunicación, pero que nunca ha confirmado ningún miembro de la familia Rivera o Pantoja. En este caso, la madre de Canales Rivera ha abordado profundamente la mediática relación de su hermano con la tonadillera, soltando la gran "bomba", como se ha calificado desde el espacio de Mediaset.

La hermana de Paquirri fue conocedora, el día antes de la boda de este e Isabel Pantoja (65), que la cantante tenía, supuestamente, una relación paralela con una persona muy cercana a la familia. "Me dijeron que estaba engañando a mi hermano. Eso te parte el alma", ha asegurado. Una información que le contó una persona de confianza y que provocó la desconfianza total de Teresa hacia la cantante para el resto de los días. "Mi hermano sí me hubiese creído si se lo hubiera contado, pero sabía que ella no iba a ser sincera con él", ha añadido.

Teresa Rivera durante su polígrafo en Mediaset. Mediaset

Teresa nunca se lo contó a su hermano. Sostiene que "se podía haber liado una muy buena. Para tapar, callé". "Me dio miedo contárselo. Estaban a punto de casarse y tenía que poner en un aprieto a la persona que me lo contó", ha apostillado. Teresa dice no conocer a la persona con la que Pantoja fue, supuestamente, infiel a Paquirri, pero sí que es consciente de que estuvo presente el día de la boda: "No sé si es verdad o mentira pero me cayó muy mal porque era mi hermano. Yo no sé el tiempo que duraron. Lo único que sé es que esa persona se fue de la casa. Me han dicho que le contaron algo a mi hermano y por eso pienso que se quería separar".

No ha querido Teresa Rivera desvelar la identidad de esa presunta tercera persona. "Era una amiga", ha desvelado antes de acabar acotando: "Era una amistad, no puedo decir si era una mujer o un hombre". Además, Teresa Rivera ha confirmado historias que ya se habían contando, como por ejemplo, que en el bautizo de Kiko Rivera (37) Isabel no le hizo un sitio en la mesa familiar porque estaba ocupada por los Pantoja, haciendo de menos a la familia paterna.

Isabel Pantoja Martín en una de sus últimas salidas públicas. Gtres

Teresa Rivera, al ver esto, acabó sentándose en otra mesa. "Mi hermano Paco me mandó llamar y le dije que no iba. Él insistía para que fuera y me dijeron que iba a venir a por mí, pero les dije que le transmitieran que, si venía, íbamos a discutir. No merecía la pena", ha asegurado. Antes del convite, la hermana de Paquirri ya había sufrido un feo por parte de la que fuera su cuñada. Según su testimonio, después del bautizo no le permitieron entrar en Cantora a cambiarse de ropa para acudir a la cena. "Isabel fue la que no me dejó. Bueno, fue Juan, el guarda. Le dije que si tenía llave de la casa para no molestar a nadie y me contestó que en la casa no podía entrar nadie. Me dijo que tenía órdenes de la señora para que no entrara nadie". También ha rememorado Teresa cuando la cantante acudió al hospital donde estaba Paquirri debatiéndose entre la vida y la muerte, y solamente le preocupaba a la artista, presuntamente, el maletín con el dinero generado de las corridas.

Teresa también ha asegurado que su hermano se quería divorciar de Isabel Pantoja porque no aguantaba más la situación familiar que se vivía en Cantora. De hecho, un buen amigo del torero le contó a Teresa, según ella, una vez muerto Paquirri, que este le confesó que la situación era insostenible y que tenía ya todo preparado para separarse de ella. El tiempo y la mala suerte que tuvo en Pozoblanco no le permitieron llevar a cabo este divorcio.

