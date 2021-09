Los 50 días de incansable lucha del alcalde Jordi Ballart en el hospital junto a su hijo, enfermo de leucemia

'WE ARE ONE'

La vida de Jordi Ballart i Pastor (41 años), el alcalde del municipio barcelonés de Terrassa, se paró en seco el pasado 12 de agosto. En pleno verano, en el pico máximo de disfrute con sus tres vástagos menores de edad, a su hijo mayor, Xito, adoptado junto a su pareja desde el más profundo amor, le diagnosticaron "una leucemia grave". Así lo desveló el propio edil catalán en sus redes sociales.

"Todas y todos tememos que la palabra cáncer pueda entrar en nuestras vidas. He estado al lado de muchas familias, niñas y niños que han luchado y luchan contra esta mierda. Estos días empezamos en la lucha contra una leucemia grave que nos ha llegado de forma inesperada, rápida, muy agresiva y que está atacando mi hijo mayor", comenzaba el comunicado de Ballart publicado el 15 de agosto, tres días después de conocer el injusto diagnóstico.

Desde aquel momento, Jordi Ballart, que reorganizó in extremis las actividades de su Ayuntamiento para poder dedicarse al cien por cien al cuidado de su hijo, comenzó una lucha infatigable junto a su pequeño, Xito, con el que convive en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona desde hace 50 días.

Jordi Ballart agarrando fuerte la mano de su hijo mayor, Xito. Redes sociales

Jordi y Xito han recibido un alud de mensajes de amor, fuerza y cariño. El actual president de la Generalidad, Pere Aragonès (38), les ha mandado "un abrazo gigante" y "mucho ánimo y fuerza". La presidenta del Parlament, Laura Borràs (50), les ha transmitido "fuerza para emprender esta batalla" y "un inmenso abrazo". El expresident Carles Puigdemont (58) también les ha enviado "mucho ánimo en esta etapa de lucha dolorosa por la vida y la salud de vuestro hijo" y "toda la esperanza y el deseo de que acabe bien".

En un ejercicio de cercanía, de transparencia y de visibilidad, tan importante en la política de Ballart, que es uno de los alcaldes LGTB más influyentes de España según EL ESPAÑOL, Jordi comparte algunos instantes del día a día junto a Xito desde la habitación del citado centro médico.

Una semana después de ingresar, y en un gesto de absoluta generosidad, Ballart decidía que su pequeño le iba a rapar la cabeza y él haría lo propio con su hijo. La quimioterapia, la solución a la enfermedad que ataca a Xito, pronto empezaría a funcionar y uno de los efectos secundarios, como es sabido por todos, es la caída del cabello. "De la desolación, la tristeza, la injusticia y la incomprensión hemos pasado a la fortaleza y la lucha por la vida con todas nuestras fuerzas. Preparados para ganar la dura batalla. Hoy nos hemos rapado mutuamente. Te quiero, Xito. Contigo siempre. We are one", firmó el edil en su Instagram.

Xito, rapando el pelo a su padre, el alcalde Ballart. Redes sociales

En este mes y medio de ingreso, Ballart ha pasado por momentos muy duros. No sólo por la situación que atraviesa su hijo, sino por sentir que, de alguna manera, no puede permitirse fallar a sus otros dos niños, a los que ama con pasión. "Xito tiene dos hermanos que también nos necesitan e intentamos que la excepcionalidad de este momento altere lo menos posible sus vidas. We are one. Somos un equipo. Ganaremos la batalla. Y volveremos a sonreír. Los hermanos también son héroes", escribió el líder de Tot x Terrassa con relación a sus otros dos pequeños, que echan mucho de menos a Xito en casa.

Xito ya ha empezado el curso escolar desde la habitación de su hospital y, aunque ciertos días se le hacen eternos, a veces recibe la visita de personas de animación, videollamadas que le alegran sobremanera e incluso algunos regalos. La Policía Municipal de Terrassa le envió una taza personalizada con su nombre. Este domingo por la noche, padre e hijo disfrutaron de Piromusical de la Mercè 2021 desde la ventana del SJD, su nuevo escaparate de ilusión. Este lunes, en cambio, no fue un buen día para la familia Ballart.

El alcalde Jordi Ballart junto a su marido y sus tres hijos. Redes sociales

"Hay días que, como padre, se me rompe el corazón. Ver a tu hijo gritar de dolor, dejar de hablar porque está literalmente KO, tener miedo cuando tiene que ir a hacer una prueba... Eso te hace no estar bien", expresaba el alcalde en su última publicación en redes. Y concluía: "Es un sentimiento que tenemos las familias con hijas e hijos enfermos de cáncer. Un sentimiento sano que también nos debemos permitirnos y a veces nos cuesta exteriorizar. Xito, entre tú y yo existe este brazo que dibujas, día a día, todo lo que estamos viviendo. Te quiero, hijo".

Ballart, alcalde, marido y padre

Jordi Ballart i Pastor fue nombrado alcalde de Terrassa el 15 de junio de 2017. Con su nueva formación, Tot per Terrasa (TxT), firmó un acuerdo de gobierno con Isaac Albert (ERC), lo que le reportó un total de 15 votos, uno más de los que necesitaba para alzarse con la mayoría absoluta y poder gobernar. Aficionado a la música y el deporte, estudió violín en el conservatorio de su ciudad.

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

En los últimos años, el cien por cien de sus energías han estado dedicadas a su municipio, la gente de su pueblo, el Ayuntamiento y lo más importante, su familia: su marido y sus tres hijos. Hoy todos necesitan más que nunca de la fuerza infinita de Jordi Ballart, un alcalde diligente, un marido dedicado, un padre entregado a la lucha por salvar con todas sus armas la vida de su debilidad, su hijo Xito.

[Más información: Los 22 alcaldes LGTBI que mandan en España: del padre de tres hijos al que lleva 18 años y cinco mayorías absolutas]

Sigue los temas que te interesan