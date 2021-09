La enfermedad de Aitana Ocaña que le impide comer su propio menú de McDonald's

Ser seleccionado entre los alumnos que ingresan en Operación Triunfo no es sencillo. Ir pasando pruebas hasta meterse en la final de este concurso es bastante complicado. Y salir de la burbuja de la academia e irse labrando una carrera musical de cierto éxito queda al alcance de muy pocos artistas.

A falta de que el tiempo dé la perspectiva necesaria para establecer un juicio mucho más objetivo, Aitana Ocaña (22 años) puede decir bien alto que, al menos de momento, ha ido quemando etapas con cierta solvencia. Fue una de las participantes en la edición de 2017, acabó en una más que meritoria segunda posición, solo superada por Amaia Romero (22), y ya ha firmado varios temas de reconocido éxito.

A pesar de su corta experiencia, la cantante de Sant Climent de Llobregat ya va conociendo algunos de los daños colaterales que implica la fama. En pleno siglo XXI, a un artista ya no solo se le juzga por sus canciones, sino que, además, no debe desafinar en otros ámbitos. Ahí, las redes sociales pueden convertirse en un terreno difícil.

La propia Aitana pudo corroborarlo meses atrás cuando concedió una entrevista a la revista Esquire. Preguntada por si 11 razones era su disco más empoderado, respondió: "Soy feminista y aprendo a diario lo que conlleva, pero me siguen muchas niñas y no me gusta dar mi opinión porque no quiero adoctrinar a nadie. Aunque sí intento ser cautelosa, evitar el machismo y no cosificar a las mujeres en mis canciones". Poco tardaron en surgir las críticas en las redes, lo que obligó a la propia Aitana a matizar estas palabras.

Cuando esa polémica ya parecía olvidada en el tiempo, apenas seis meses después, Aitana ha vuelto a estar en el foco mediático. ¿La razón? Una campaña publicitaria de comida rápida. Ser imagen de McDonald's y alardear de tener un menú con su nombre fue, en esta ocasión, el escenario ideal para poner a la exconcursante de OT en el centro de la diana.

Lo más curioso del asunto es que la entrevista ya citada de Esquire se realizó en una hamburguesería, un texto que, por cierto, comenzaba con una frase de personas de su entorno: "Come de todo". Esta es la razón por la que causó cierto estupor la explicación dada por la polémica respecto a la campaña de McDonald's: Aitana no podrá comer su propio menú por razones de salud.

"Llevamos tiempo hablando de esta colaboración, conlleva un tiempo. Di el sí hace ya bastante, a principios de año o así. Entonces, antes de verano, me diagnosticaron que soy intolerante al gluten, y ha sido un rollo porque ya teníamos todo", explicó Aitana esta misma semana, durante la presentación de su menú a los medios de comunicación. De este modo, Aitana pasa al grupo de famosos que padecen esta dolencia. Entre ellos, Miguel Bosé (65), Dani Martín (44) o Silvia Abril (50).

Esta enfermedad es una intolerancia a una proteína (el gluten) que se encuentra en varios cereales, como el trigo. Entre los síntomas que se manifiestan están la diarrea, hinchazón abdominal o malas digestiones, por lo que se aconseja acudir a un especialista para someterse a las pruebas pertinentes en el caso de sufrirlas de forma reiterada.

Pero este, de hecho, es uno de los grandes problemas de la intolerancia al gluten. A pesar de tener una incidencia relativamente pequeña entre la población, los médicos advierten que un gran porcentaje de los afectados no han sido diagnosticados. Una vez dado ese paso toca establecer un tratamiento que se basa en una dieta muy medida en la que determinados alimentos, como el pan o ciertas pastas, son reemplazadas por productos especiales sin gluten, un cambio que deja otro problema añadido: el incremento del coste medio de cada compra.

