Joaquín de Luz, director de la Compañía Nacional de Danza, padre a los 45 años

El director de la Compañía Nacional de Danza, Joaquín de Luz (45 años), ha sido padre de un niño, según ha publicado él mismo en sus redes sociales. Junto a una hermosa foto de su mano entrelazada con la de su bebé recién nacido, el bailarín ha escrito una frase que no deja lugar a dudas del maravilloso momento vital por el que está atravesando. "The moment when your life changes forever" (El momento en el que tu vida cambia para siempre).

Del enorme listado de felicitaciones, entre los que destacan el de la actriz Cecilia Suárez (49) o el del que fuera Director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro (45), se encuentra uno muy especial para Joaquín, el de su madre, Gloria Pérez Pérez, a la que se encuentra muy unido. "¡Mi nieto! Qué amor das y será como recibas... ¡Enhorabuena, hijo! Voy a achucharos a los dos", ha escrito la orgullosa abuela.

Ya en su propio perfil, Gloria ha dedicado una publicación algo más extensa e igual de emotiva. "Manos enlazadas como si las hubieran pegado para toda la vida. Es un amor que traspasa hasta la montaña más alta del planeta. Os querré hasta el infinito, querido hijo Joaquín de Luz, has vuelto a nacer. ¡Os amo!", ha firmado la feliz abuela junto a varios hashtags, como el de #infinitafelicidad.

El nombre de Joaquín de Luz saltaba a los medios de comunicación especializados en cultura y corazón el pasado mes de diciembre y lo hacía con cierto tono de polémica. En noviembre, un mes antes, la bailarina Kayoko Everhart (38) era elegida primera figura de la Compañía Nacional de Danza -dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, del Ministerio de Cultura y Deporte- en un concurso, cuyo tribunal estaba presidido precisamente por Joaquín de Luz, que entonces era su pareja.

La elección de elevar a Everhart a primera figura de la CND provocó gran malestar en parte de la compañía con compañeros de la bailarina que se quejaron públicamente e incluso llegaron a hablar de "enchufe".

Este periódico se puso en contacto con Joaquín de Luz quien, muy educadamente, prefirió despejar todas las dudas no sólo sobre su relación con la bailarina, sino también sobre la controvertida elección de Everhart como primera figura de la citada institucional cultural. "No tengo nada que ocultar. Mi relación con mi pareja empezó después del concurso público, es decir, después del 5 de noviembre", sentenció.

Joaquín de Luz junto a su pequeño en un 'story' de sus redes sociales.

Este medio también se interesó por la fecha exacta del inicio de su romance con la artista, ya que algunas voces apuntaban a que Everhart y De Luz podrían haber empezado a salir mientras ella aún estaba en pareja con el padre de su hija, el famoso actor gallego Martiño Rivas (36). A este respecto, el director artístico se mostró aún más tajante: "No es cierto. Eso no es así. No te voy a dar fechas exactas de nada, pero no es así. No tengo nada más que comentar".

Si bien poco después de aquello Joaquín y Kayoko fueron fotografiados juntos, disfrutando, paseando y besándose por las calles de Madrid -en concreto en los aledaños del teatro donde se representaba Giselle-, en los últimos tiempos nada se ha sabido de ellos. Mientras que De Luz comparte asuntos meramente laborales -hasta la publicación del nacimiento de su hijo- en las redes sociales, Kayoko ha optado por el silencio más rotundo, definitivo, eterno, desde octubre de 2020 en su perfil oficial de Instagram.

