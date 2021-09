8 de 10

El artista Enrique del Pozo está viviendo un momento de resurgimiento público. No sólo está colaborando activamente con 'Viva la vida', en Telecinco, sino que está nutriendo de contenido sus redes sociales donde también existe un gran filón promocional y, bien planteado, incluso un buen filón económico. El tertuliano acaba de publicar esta imagen suya extraída del documental 'The man behind the woman'.