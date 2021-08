5 de 10

La actriz no para de nutrir de contenido sus redes sociales donde se posiciona como una de las mayores 'influencers' del país. Su vida profesional interesa pero también sus momentos privados junto a su pareja, Miguel Torres, y sus pequeños. "Papis night out", ha escrito Paula aunque la foto no era exactamente en directo. "Ya en casa, en pijama, cara lavada y dando de comer al troglodita", ha concluido.