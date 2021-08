1 de 10

La periodista Gema López se convirtió este lunes en una de las protagonistas de su programa, 'Sálvame'. Desde el espacio audiovisual de Telecinco informaban de que iban a destapar la gran mentira de su tertuliana intocable. Una presunta falacia que poco después era desmontada, paso a paso, por la propia Gema. Cada año, especialmente desde que colabora en el formato vespertino de La Fábrica de la Tele, López ha protagonizado la portada de una revista en bañador. Unas fotos -robadas, no posadas- en las que siempre sale estupenda, bellísima de cara y cuerpo, lo que ha levantado ciertas sospechas, pues muchos de sus compañeros sostienen que Gema facilitaría el trabajo de los 'paparazzi' por generosidad y compañerismo para que, una vez terminada la sesión, la puedan dejar descansar en sus días de asueto en Palma. Gema López lo niega. No se siente cómoda siendo la protagonista de su programa. Ella quiere informar sobre los personajes, no ser el personaje. Y por ello en sus redes ha reaccionado de manera rotunda: "Volver hasta que me merezca la pena... Nuevo curso... Ya veremos...".