Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, anuncia que su hijo tiene una leucemia grave: "El camino será duro"

Jordi Ballart (40 años), el alcalde del municipio barcelonés de Terrassa, acaba de recibir uno de los golpes más duros de su vida. Su hijo mayor, uno de los tres vástagos que tiene junto a su pareja, padece leucemia.

Ha sido él mismo el encargado de comunicar la inesperada noticia a través de sus redes sociales, donde también ha informado de que reorganizará las actividades del ayuntamiento para poder dedicarse al cien por cien al cuidado y la atención de su hijo.

"Todas y todos tememos que la palabra cáncer pueda entrar en nuestras vidas. He estado al lado de muchas familias, niñas y niños que han luchado y luchan contra esta mierda. Estos días empezamos en la lucha contra una leucemia grave que nos ha llegado de forma inesperada, rápida, muy agresiva y que está atacando mi hijo mayor", comenzaba el comunicado de Ballart.

"Estamos en buenas manos e irá bien. Pero ya nos han advertido de que el camino será largo y muy duro. Hoy mi prioridad absoluta es que mi hijo se cure. Disculpad si los próximos meses no te atiendo ni respondo como he intentado hacer siempre. Como todo ha ido muy rápido, ahora tengo que reorganizar la vida y también la Alcaldía. El ingreso en el hospital será largo y yo estaré a su lado", continuaba, en el texto que acompaña a la imagen de sus manos entrelazadas.

Para concluir, el edil ha querido dedicar unas palabras a los sanitarios que luchan por salvar las vidas de sus pacientes y también ha hecho un guiño directo a su hijo. "Por último, no quiero dejar de admirar y agradecer la humanidad de cada uno de los y las profesionales que nos estamos encontrando estos días en el Hospital de Sant Joan de Déu. Te quiero muchísimo, 'Xito'. Eres nuestra vida y lo haremos todo por ti".

Desde la publicación de este post, Ballart y su pequeño no han dejado de recibir mensaje de cariño. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (38), les ha mandado "un abrazo gigante" y "mucho ánimo y mucha fuerza". La presidenta del Parlament, Laura Borràs (50), les ha transmitido "fuerza para emprender esta batalla" y "un inmenso abrazo". El expresident Carles Puigdemont (58) también les ha enviado "mucho ánimo en esta etapa de lucha dolorosa por la vida y la salud de vuestro hijo" y "toda la esperanza y el deseo de que acabe bien".

Más allá del ámbito político, instituciones tan diversas como el Terrassa Fútbol Club, los Minyons de Terrassa o la policía municipal de este municipio han mostrado su solidaridad con Ballart. La Abadía de Montserrat ha publicado otro mensaje dirigido a Jordi Ballart en el que los monjes le mandan un fuerte abrazo, se ponen a su disposición y le hacen saber que le tendrán presente en sus plegarias ante la Virgen.

Ballart, alcalde y padre

Jordi Ballart i Pastor fue nombrado alcalde de Terrassa el 15 de junio de 2017. Con su nueva formación, Tot per Terrasa (TxT), firmó un acuerdo de gobierno con Isaac Albert (ERC), lo que le reportó un total de 15 votos, uno más de los que necesitaba para alzarse con la mayoría absoluta y poder gobernar.

"Ha sido un año muy duro porque hemos visto enfermar a muchas personas y muchas familias han perdido a seres queridos por culpa de la Covid-19. En los municipios hay muchos lazos generacionales de familias, amistades… por lo que todas y todos conocemos a alguna persona que ha fallecido", declaró el edil a EL ESPAÑOL el pasado mes de junio, cuando volvió a ser seleccionado como uno de los alcaldes LGTBI más influyentes de España por su labor incansable en favor de los derechos del colectivo.

Jordi Ballart

"Terrassa siempre ha sido un municipio sensible y pionero en políticas LGTBI. Como otros muchos municipios, el tejido social junto con la sensibilidad política de las distintas etapas, ha hecho que se haya ido haciendo políticas LGTBI de forma paralela y colaborativa. No obstante, seguimos viendo y viviendo situaciones de discriminación por las calles y por las redes sociales. Terrassa cuenta con una concejalía específica de Políticas LGTBI y en 2014 se crea el Pacto DASIG (Diversidad Afectiva, Sexual y de Género), un espacio de participación y trabajo conjunto entre el sector público y asociativo. Además, el municipio cuenta con un Servicio de Atención Integral LGTBI, SAI DASIG", apuntó el edil.

"Las personas LGTBI con relevancia pública tenemos un papel importante a la hora de denunciar situaciones de discriminación así como naturalización (que no es lo mismo que exposición) de nuestra vida personal y familiar. En 2014 se hizo pública mi orientación sexual a raíz de unos ataques LGTBIfóbicos. Desde entonces, he recibido ataques y especulaciones malintencionadas sobre mi vida privada que siempre he denunciado públicamente y donde correspondía", continuó.

Y concluyó: "Creo que tenemos el deber de hacerlo por todas aquellas personas LGTBI que no tienen el altavoz para hacerlo. Intento ser discreto con mi vida familiar, pero a menudo voy acompañado por mi pareja y nuestros tres hijos a actos culturales de la ciudad. Hace dos años que somos padres por la vía de adopción nacional de necesidades especiales y hacemos y hemos adaptado nuestro día a día a tener cuidado de nuestros hijos".

