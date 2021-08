Bigote Arrocet, la verdad de su nueva ilusión y la última petición de Teresa Campos para 'borrarlo' de su vida

"Está ilusionado y feliz", aseguró hace unos días Fiorella, la sobrina de Edmundo Bigote Arrocet (71 años), al ser preguntada por la situación sentimental del chileno. Unas palabras que dieron a entender que el cómico ha recuperado la ilusión gracias a un nuevo amor. No solo eso: Fiorella dio a entender que Bigote va a responder a la familia Campos. En concreto, a la que fue su pareja sentimental, María Teresa Campos (80).

"Yo creo que ya es hora de que lo cuente. Ellas han hablado y nunca han dicho la verdad, pues ahora le toca a él. Él va a volver pronto, siempre está al tanto de todo, pero no le interesa nada. Vive su vida tranquilo y feliz", aseveró la familiar de Arrocet. Sea como fuere, unas manifestaciones que, según ha podido conocer JALEOS a través de una fuente cercana a Edmundo, han "molestado" bastante a este: "No le ha hecho ninguna gracia que complique más las cosas".

Sobre todo, lo que no ha gustado a Bigote es que se dé por hecho que está en relaciones con alguien, cuando no es verdad. Él sigue "libre": "Está libre y a la vez con quien quiere, sale y entra en Chile como quiere". El artista tiene un gran número de amistades femeninas, y eso "no significa que esté formalmente con ellas". Es verdad que está atravesando un momento sereno y plácido. Lo último que desea es que las Campos se piensen que él está detrás de las palabras de su sobrina. Arrocet, como siempre, "vive y deja hacer". Le disgusta seguir en los titulares españoles vinculado a una historia que para él ya es pasado. "Con su verdadero entorno, el que de verdad habla con él, no habla de esta relación. No la nombra, ni para bien ni para mal", se apostilla. Y se añade: "Te digo yo que tampoco se desahoga con la sobrina, no es verdad".

No se ajusta a la realidad tampoco que tenga el firme propósito de conceder una entrevista para hablar de Teresa ni de sus hijas. Más bien ese es el deseo de "terceras personas" para seguir facturando en televisión. Se desliza que su sobrina "solo busca popularidad". Y se beneficia de que su tío "pasa de todo".

Él nunca desvelaría ni un solo ápice de lo que concierne a la intimidad de la que fue su pareja. Tampoco los motivos por los que decidió abandonar la casa de Molino de la Hoz para no volver. "Si concede alguna entrevista cuando vuelva será en el tono habitual de él". Lo que tienen claro quienes lo conocen es que no va a "mentir o maquillar las cosas".

En lo tocante a su vuelta a España, la persona consultada tiene claro una cosa: "No es inminente y mucho menos en verano. Odia el calor". En otro orden de cosas, en lo que respecta a Teresa Campos, se desliza a este periódico que lo único que anhela, y pide a su entorno, es que dejen de informarla a través de WhatsApp sobre lo que se dice en los medios.

Para ella es un capítulo cerrado y lo único que reclama es que, de una vez por todas, Edmundo "saque de su casa" los dos coches que siguen en el garaje y que no se llevó aquel día que hizo su mudanza. No quiere tener nada intramuros que le recuerde a él. De momento, ningún movimiento se ha producido al respecto. En esa línea, se hace constar que los hijos del cómico, sobre todo Maximiliano, mantiene comunicación con la familia Campos cada cierto tiempo.

El desánimo de Teresa Campos

Hace unos días, este medio se hizo eco de la decisión de Teresa Campos de regresar a Madrid tras pasar unas semanas en Málaga. "Teresa no tiene ánimos para nada, tampoco quiere hacer vida social. Su familia la ha animado a salir, a pasear y alguna cena, pero ella lo ha declinado", informaba alguien cercano a la presentadora a este medio. Este verano la ha cogido más "desanimada" de lo normal. En Madrid está su casa, su rutina, su zona de confort. "Cada vez le cuesta más hacer cosas y eso que sus hijas y Gustavo tiran de ella", se apostilló. Los ánimos vuelan bajos para la mítica presentadora de Qué tiempo tan feliz, pero otra fuente consultada por este medio arroja otra cuestión sobre su drástico e imprevisto regreso a Madrid: la profesional. "De algún modo, ella siente que estando en Madrid está más en disposición disponible si la llaman para algún programa", se sostuvo.

Para añadir: "Guarda la esperanza de que en septiembre lleguen cosas o se retome La Campos Móvil, ese programa le hizo mucho bien". Una buena amiga de Teresa abordó otra vertiente en la que nada tiene que ver lo laboral, aunque influya o condicione: "Los que conocemos a María Teresa sabemos que es una mujer fuerte, que se ha rehecho en muchos momentos de su vida, pero no ha llegado a los 80 como a ella le hubiera gustado. No es la etapa que soñó con disfrutar".

