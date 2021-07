1 de 10

La exmujer de Iker Casillas ha subido a las redes esta imagen junto al siguiente y escueto mensaje: "Se llama calma (II)". Antes ya había reflexionado sobre la calma en otro post. Decía así: "Se llama calma y me costó muchas tormentas. (...) Se llama calma y cuando desaparece... salgo de nuevo a buscarla". (...) "Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y volver a pensar". Una de las primeras personas que ha reaccionado a su publicación ha sido Paloma Cuevas, exmujer de Enrique Ponce, con un gran corazón rojo. No ha sido la única que la ha apoyado a golpe de mensaje: "Cañón", "Cañona", "Guapa", le han hecho ver Eva González, Isabel Jiménez y Nagores Robles, entre otras.