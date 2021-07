10 de 10

"Lo sé, tanta maravilla no se puede soportar jajaja. No hace falta que os diga lo que estaba pensando, o sí...", ha escrito la presentadora junto a esta imagen veraniega, que no ha dudado en comentar su pareja, Sandra Barneda. "Gusto, gusto, gusto, gusto", ha expresado la escritora, intentando descifrar a la televisiva.