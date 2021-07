3 de 10

La navarra ha querido mandar un rotundo mensaje a sus 'haters': "Dejad de meter a mujeres sanas en quirófano. Dejad de decirnos cómo vestir, cómo posar, cómo ser aceptadas, pulcras o reglamentarias. Dejad de exigirnos adelgazar o engordar. Dejad de desnaturalizar lo humano, dejad de cosificarnos. Dejad de rebajarnos a un canon de belleza. No me malinterpretéis, esto no es un debate 'cirugía sí, o cirugía no'. Esto va de crear complejos aún a costa de someter la salud".