Pilar Rubio no para de trabajar. Madre de cuatro hijos y esposa de uno de los futbolistas más famosos del mundo, Sergio Ramos, la colaboradora de 'El Hormiguero' saca tiempo de donde no lo tiene para responder a todos sus compromisos laborales y también personales. Este lunes por la mañana, la madrileña viajaba hasta un lugar indeterminado de España -eso sí, con playa- para realizar una sesión de fotos con su equipo de confianza. Al finalizar, Pilar Rubio decidía hacerse una foto sin la parte superior del bikini y publicarla en sus poderosas redes sociales, donde ya atesora la escalofriante cifra de los 5,7 millones de seguidores. Enseguida, la imagen se viralizó y toda la red ha empezado a hablar de ella. "Divina", "excelsa" y "poderosa" son sólo algunos de los comentarios que ha recibido en su tablón. Pilar Rubio no tiene miedo de mostrar su lado más sexy, como debe ser.