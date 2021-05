Mario Vargas Llosa confiesa cómo se encuentra Isabel Preysler ante la polémica de su hija e Íñigo Onieva

Mario Vargas Llosa (85 años) ha reaparecido públicamente este viernes acompañando a Esperanza Aguirre (69) en la presentación de su libro Sin complejos. Un acto celebrado en la Biblioteca Eugenio Trías de la capital al que el Premio Nobel ha asistido sin la compañía de su pareja, Isabel Preysler (70) en el que se ha manifestado sobre los rumores que han rodeado a Tamara Falcó (39) e Íñigo Onieva (31) en los últimos días.

Mario, cuéntenos un poco por qué ha dicho sí a Esperanza Aguirre.



Pues como no, yo le tengo mucho cariño a Esperanza. Somos amigos desde hace muchísimo tiempo y me ha gustado mucho el libro de Esperanza. Yo creo que no hay ninguna duda en que Esperanza es una militante fiel del Partido Popular y sin embargo toma distancia, hace algunas críticas que son precisadas, muy explícitas, un poco como una militante inglesa del Partido Popular.

¿Se ha podido vacunar ya?

Tengo la Pfizer, las dos e Isabel también. Isabel tiene las dos, sí.

¿Cómo se encuentra Isabel?

Pues muy bien, muy bien.

¿No está preocupada ahora un poco por el tema de sus hijos?

No, no, para nada. Está muy contenta, sí.

Quería preguntarle un poco por Isabel por si está preocupada por Íñigo Onieva.

No está nada preocupada por Íñigo Onieva y Tamara, tampoco.

Una relación envidiable

No es de extrañar que el premio Nobel haya salido en defensa de la marquesa de Griñón, ya que la buena sintonía entre ellos siempre ha sido patente.El escritor, cuya relación con Isabel Preysler se confirmó en 2015, convivió con la hija de esta hasta que Tamara decidió independizarse de la casa familiar.

A juzgar por las palabras de ambos, el clima de convivencia era inmejorable. Ella, cada vez que ha tenido la ocasión de hablar sobre la pareja de su madre lo ha hecho en términos muy positivos. La mayoría de las veces, ha opinado apelada por algún compañero en el debate de actualidad del que forma parte en El Hormiguero: "Es estupendo, un amor, una persona llena de vida", detallaba desde el programa de televisión.

El peruano, también ha tenido palabra bonitas para la hija de su pareja. En la presentación de su libro Tiempos recios, en la que estuvo acompañado tanto por Isabel como por la marquesa, habló por primera vez de esta última así: “De los cinco hijos de Isabel Preysler, Tamara es la más conocida porque luego de una entrevista de Bertín Osborne en la que apareció tal como es, sencilla, risueña, sincera y muy simpática, se hizo muy popular y comenzó una carrera en la televisión española en la que ha tenido mucho éxito”

