No es muy dada a realizar publicaciones en sus redes sociales. Por eso, cuando lo hace, despierta aún mayor expectación. Malú ha reaparecido ante su legión de seguidores. Y lo ha hecho con un mensaje con el que alegrarles el fin de semana: no tardará en deleitar a su público con su voz, algo que desea tanto como ellos. "Feliz con todos los mensajes que me habéis mandado hoy. Ganas de single… disco… gira… pero sobre todo veros. Os quiero", eran las palabras con las que agradecía el cariño después de conocerse que lanzará tema a finales de mayo y que, en 2022, habrá gira.