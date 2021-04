Bárbara Rey recibe el alta hospitalaria tras una semana ingresada por coronavirus

La actriz y vedette Bárbara Rey (71 años) ha permanecido una semana ingresada en el Hospital Quirón de Marbella tras haber dado positivo en Covid, tal y como informó el pasado 19 de abril JALEOS en primicia., -19. Según pudo saber este medio a través de fuentes cercanas a la artista, Bárbara se encontraba pasando unos días en la ciudad costasoleña, cuando empezó a encontrarse mal y, tras hacerse la PCR, dio positivo en el virus más extendido del último año.

Sin embargo, este domingo 25 de abril, la vedette ya se encuentra en su casa tras recibir el alta médica en la capital malagueña, según han confirmado fuentes sanitarias. La artista de Totana, Murcia, abandonó el centro de salud pasadas las cuatro y media de la tarde.

Bárbara Rey ya se encuentra descansando en casa tras recibir el alta. Gtres

Barbara Rey acudió a esta clínica privada marbellí al presentar algunos síntomas compatibles con coronavirus y la confirmación del positivo en Covid-19, tras realizarse la prueba PCR, motivó su hospitalización.

El estado de salud de la actriz, que aún no se había vacunado contra la enfermedad y que cumplió 71 años el pasado 2 de febrero, ha evolucionado de manera favorable y en estos momentos se encuentra estable por lo que ha podido irse a casa.

A pesar de las restricciones de movilidad, la de Totana se había desplazado hasta Marbella para estar unos días de descanso en esta ciudad de la Costa del Sol, donde desde hace años pasa muchas temporadas; aspecto que no ha pasado inadvertido en las redes sociales.

Desde el entorno de la actriz se desconoce cómo ha podido contraer la enfermedad, según han publicado diferentes medios de comunicación, ya que desde el inicio de la pandemia ha permanecido la mayor parte del tiempo en la casa de la que la murciana dispone en su ciudad natal.

Su misterioso contagio

Bárbara, que se ha cuidado "con esmero" durante todo este tiempo de la pandemia, no sabe cómo ha podido contraer la enfermedad. La actriz aún no había sido vacunada. La casi totalidad de la crisis de la pandemia, Bárbara Rey la había pasado en su casa de Totana, en Murcia, "completamente sola y aislada". Hace unos meses su hija Sofía Cristo (37), hacía unas declaraciones a este medio en las que subrayaba que el "aislamiento de mi madre en un sin vivir, no paro de pensar en los riesgos que puede correr".

Sofía en ese momento puntualizó lo que sigue: "Mi madre tiene 70 años y los padres de unos amigos míos han muerto, me da pánico. Me preocupa que le pueda pasar cualquier cosa". Durante este tiempo, Bárbara Rey, según Sofía, "se ha tenido que apañar ella sola para hacer la compra. Es durísimo lo que le está pasando porque lo sufre muchísimo y llora por la gente que pierde a sus familiares".

