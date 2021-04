El nuevo horizonte laboral de Anna Barrachina, la hija 'secreta' de Álvaro Muñoz Escassi

Era verano de 2015. En aquel calurosísimo mes de agosto, una bomba informativa sin precedentes estallaba en forma de noticia. Álvaro Muñoz Escassi (46 años), uno de los nombres más habituales del universo del corazón, conocido fundamentalmente por ser un donjuán y un gran amador de mujeres, tenía una hija secreta.

Tras algunas semanas de especulaciones y unas fotos algo confusas, era el jinete el que daba un paso al frente y confirmaba lo que entonces eran sólo rumores. "Anna, mi hija, es la más inocente de esta historia, hasta el punto de que ha sido la última en enterarse. Lo supo hace un mes. Si lo cuento ahora es porque mi hija no se merece que nadie vaya a especular con su vida", expresaba para la revista ¡HOLA!

Aquella hermosa joven rubia y de ojos cristalinos con la que había sido inmortalizado días antes no era su nueva conquista. Anna Barrachina era, nada más y nada menos, que una niña nacida de una relación esporádica hacía dos décadas. Álvaro Muñoz Escassi mantuvo un romance en Alemania con Mercedes Barrachina cuando él tenía 19 y ella 32 años. Fruto de su desbocada pasión vino al mundo Anna, a quien Álvaro reconocería públicamente 21 años después.

Con el aterrizaje de Anna en la esfera pública, sus pasos se han ido sabiendo poco a poco. Durante un tiempo, la hija secreta de Escassi vivió compartiendo piso en la localidad madrileña de Brunete. Poco después de destaparse todo se instaló junto a Lara Dibildos (49), expareja de su padre y madre de su hermano Álvaro (14), en su impresionante mansión de La Finca de Pozuelo de Alarcón. En ese hogar, por supuesto, también vivía Fran (23), el vástago de Dibildos fruto de su matrimonio con el exjugador de baloncesto Fran Murcia (50).

Anna Fuge Barrachina es sensible, inteligente, y quienes la conocen hablan de ella como una mujer brillante. No perdió esta magnífica oportunidad que le entregó la vida para formarse en una buena universidad. Desde 2016 hasta 2020, Anna estudió Marketing en ESIC Business & marketing School, una prestigiosa escuela de negocios que ofrece grados y títulos universitarios, MBAs, posgrados y másters.

"Busco retos, aprendizaje y sacar buenos resultados. Me interesan los proyectos innovadores y las empresas emergentes. Soy muy trabajadora, flexible y trabajo muy bien en equipo, pero sobre todo soy cien por cien comprometida y leal a lo que me someto", reza en su perfil de LinkedIn. Tras varios años vinculada al sector de la moda como modelo y también como directora de comunicación de algunas firmas como The Extreme Collection, Anna Barrachina lo ha dejado todo para centrarse en su gran sueño: el arte.

A través de sus redes sociales, la hija de Escassi lleva mostrando su nueva gran pasión, la pintura, desde el pasado mes de octubre. Ella misma se define como una artista abstracta, que vive actualmente en Madrid, y que crea obras cien por cien originales y únicas. En sus cuadros, la joven utiliza colores vivos que bailan entre el magenta, el turquesa y el verde, con reminiscencias de la naturaleza y el mar. En sus primeras obras exhibidas en su perfil oficial de Instagram, Barrachina dio salida a obras algo más comerciales con personajes de ficción como Peter Griffin, protagonista de la serie animada Padre de familia o un Minion.

Desde principios de este 2021, Anna Barrachina expone y vende en la famosa web Etsy, una empresa americana dedicada al comercio electrónico, que gestiona mercado online donde pueden comprarse y venderse artículos de artesanía, vintage y decorativos. Las obras de la hija del jinete tienen que precio que oscilan entre los 300 euros, las más económicas, hasta los 730 euros, las más caras. Pinturas personalizadas al gusto pueden ser solicitadas a la artista directamente y se entiende que el precio se pactará entre la autora y el cliente.

La relación con su padre

Anna Barrachina mantiene una excelente relación con su padre. No tanto así con su madre. Hace unos años, su madre, Mercedes Barrachina, concedió unas incendiarias declaraciones en las que tildaba de "inadecuadas" unas fotografías robadas que publicaron de Álvaro Muñoz Escassi y de su hija en común.

"La relación con Anna es nula. Creo que está hipnotizada con Álvaro y no les gusta que yo esté aquí hoy, no les gusta que diera una entrevista. Anna está enfadadísima y no quiere que hable por nada del mundo", desveló en el extinto Sálvame Deluxe.

"No son unas fotos de padre e hija. Mi padre me ha querido muchísimo y nunca hemos salido así. Son fotografías inadecuadas. Me duele muchísimo verlas", concluía con cierto dolor e indignación.

