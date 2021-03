Shaila Dúrcal regresa a España en su mes más complicado y desvela sus nuevos proyectos

Shaila Dúrcal (41 años) ha regresado a España después de varios meses cumpliendo con sus compromisos profesionales en Estados Unidos. No lo ha hecho sola, la cantante ha llegado a nuestro país acompañada de su marido, Dorio Ferreira (51).

Visiblemente cansada después del largo viaje, la hija menor de Rocío Dúrcal y Junior ha atendido a los medios de comunicación para dejar claro que se encuentra feliz con su nueva etapa en nuestro país tras más de una década viviendo en el extranjero. Primero en México y después en Estados Unidos.

¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje?

Bien, un poco cansadita como veréis.

Viene con la guitarra...

Claro, eso es lo que tiene ser artista. La vida del artista.

Shaila Dúrcal, a su llegada al aeropuerto de Madrid. Gtres

¿Tenía ganas de volver a España?

Sí, claro que sí. Me he ido brevemente para poder empezar con los tours otra vez, la gira en Estado Unidos después de un año sin cantar en directo. Así que muy contenta.

¿Ya ha hecho conciertos allí?

Sí. Hemos hecho ya cinco conciertos este año y bien, con las medidas del Covid y todo eso. La industria está restructurándose.

¿Cómo lo vive cuando está en el escenario?

Yo creo que no cambia porque la gente está igual de entregada, o más tal vez, porque estaban deseando tener shows en vivo y a mí me hace muy feliz. Lo que más me gusta es subirme al escenario y poder entregarme al cien por cien.

¿Vuelve para instalarse en España o es breve la visita?

No, estoy aquí. Como siempre digo estoy de base porque yo soy residente en Estados Unidos y es algo que tenía que venir por la pandemia. Mi hermano se enfermó, como sabéis, y quería venir aquí y pasar un ratito con mi familia. Me traje a mi hija también, a la peque...

Shaila Dúrcal ha llegado a España junto a su pareja, Dorio Ferreira. Gtres

¿Cómo está su hermano?

Está muy bien, ya ha pasado un año y pico y no tiene casi secuelas. Pero trabaja diariamente en recuperar esa capacidad pulmonar y todo eso, la rehabilitación. Es difícil este bichito. Yo ya me he vacunado así que...

¿Sí?

Sí, ya estoy vacunada. Es lo bueno, que vivo en Estados Unidos y lo he podido hacer. Deseando que en España sea al mismo nivel, porque en Estados Unidos han vacunado, creo ya, al 65% de la población de Texas que es donde vivimos. Con muchas ganas de que ya en España se vuelva a vivir esa vida normal.

¿Qué planes tiene aquí?

Ahora relajarme unos días, dejarme de PCR y cosas... Pero estoy trabajando en varios proyectos a la vez. Vienen barios streamings que voy a hacer en directo, o sea que tenéis shows en directo que ya falta muy poquito porque gracias a Dios tenemos público en muchas partes y gracias a la tecnología podemos hacer eso, presentarnos digitalmente. Y aparte, seguir con los conciertos en vivo que tengo más conciertos en abril y mayo allí en Estados Unidos y luego aquí también. Pero aquí vamos a trabajar en esos proyectos. En mi nuevo disco que estoy metida en el estudio al cien por cien con música nueva, componiendo y escribiendo y con muchas ganas de ya veros en un concierto aquí.

¿Novedades o sigue en el mismo estilo musical?

Bueno siempre intento jugar un poco con la música e intento ver que quieren de mí, menos rapear creo que voy a hacer muchas cosas. Ritmos ricos y siempre con mi sello Dúrcal. Y soy baladista nata así que baladas también va a haber. Pero sí, alguna más movidita también.

¿Dónde se quedan cuando vienen?

Estoy en el apartamento de mis papis y recordando los viejos tiempos porque hay muchas fotos en casa de esos primeros años de casados que estaban ahí y me hace mucha ilusión también poder estar en el centro. Entre Torre y Madrid. Muy contenta la verdad porque es algo que uno añora y sobre todo también cuando lo compartes con la gente, con el público que tanto la quiso y siempre la están recordando con su música y sus vídeos...

Shaila y su madre, Rocío Dúrcal, en una imagen de archivo. Gtres

Marzo es complicado, ¿no?

Intento no pensar en eso porque siempre he dicho que yo llevo a mi madre conmigo a todas partes e intento un poquito olvidarme lo que es la fecha esa y volver a recordar, pero inevitablemente cuando llega esa fecha te duele un poquito más.

¿Va a ver a sus hermanos estos días?

Siempre hay reuniones de hermanos. Ahora que estoy aquí aprovecho y sobre todo con mis sobrinitos que soy súper tía, me encanta. Usamos mascarillas, intento también hacerme pruebas antes de estar con ellos y todo.

¿A la niña no se la ha traído?

No, la he dejado encargada, pero todo bien. Está feliz aquí en Madrid y ya se ha hecho aquí, hasta se le está cambiando el acento y yo le regaño porque a mí me gusta su acento mexicano, pero bueno tiene todas sus amigas españolas y me hace gracia también.

¿Quién no es feliz en España?

Es lo que te digo, ¿quién no es feliz aquí? Todo el mundo se quiere venir para acá.

Dorio, cuéntenos.

Mi mascarilla del Madrid, claro. Es mi religión, yo soy del Madrid a todo lo que da así que feliz aquí llegando a España y hemos vuelto a trabajar en la música que eso es muy importante y no lo podíamos ni creer. ¡Hicimos shows! Estoy muy contento por eso, me trae feliz.

¿Usted también es feliz aquí en Madrid?

Yo estoy feliz, yo siempre he amado España de toda la vida y me encanta.

