Antonio Montero, sobre la enfermedad crónica de Marisa Martín Blázquez: "Toma medicación siempre"

El pasado fin de semana, Marisa Martín Blázquez (57 años) decidía revelar la enfermedad que le diagnosticaron siendo muy joven. La colaboradora de Telecinco utilizaba Instagram para contar que padece miastenia gravis. Una confesión que realizaba después de soportar burlas y comentarios fuera de lugar sobre el aspecto de su cara. El mismo que se debe, precisamente, a esta enfermedad a la que hace frente desde los 23 años.

En la tarde de este lunes, 8 de marzo, Antonio Montero (57), su exmarido, se pronunciaba sobre el tema en el plató de Sálvame. Porque él sabe como pocos las consecuencias que la miastenia ha tenido en el día a día de Marisa. "Se la diagnosticaron siendo muy joven, para las cosas importantes es más fuerte que para las cosas sencillas", aseguraba después de haber visto un vídeo en el que se recogían las palabras de esta en sus redes sociales y, también, de la reflexión realizada en Viva la vida en la que explicaba por qué había dado el paso de contarlo.

"Lo ha llevado siempre divinamente, se lo diagnosticaron porque le vieron un párpado un poco más caído. Toma medicación siempre y si algún día no la toma puede tener una crisis grave, a veces se nota más si está cansada, estresada, si ha tenido alguna movida, si yo le doy guerra que le doy bastante…", añadía Antonio. "A ella muchas veces le dicen en cada foto que sube si se ha operado, dientes postizos. No se ha hecho nunca nada, a mí me hace gracia, no hay que darle importancia", explicaba el paparazzi sobre la cantidad de comentarios a los que hace frente cada vez que comparte una imagen en las redes sociales.

Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez en una imagen de archivo.

"Mucha gente le ha pedido perdón. Ella en sus redes siempre contesta con cariño y educación y les desarma. Ha habido muchas reacciones positivas y mucha gente que tiene esa enfermedad y le pide consejo. Ha tenido mucha repercusión y me alegro si sirve para algo positivo", proseguía con su discurso Montero ante sus compañeros de programa.

Montero revelaba que, cuando a la madre de sus hijos le diagnosticaron la miastenia, ya estaban juntos. Ellos comenzaron a los 19 años y Antonio fue testigo de todo el proceso y de las visitas médicas que comenzaron tras darse cuenta su doctora de cabecera de que tenía un párpado más caído que el otro. "Le duele el ojo y es una cosa del sistema nervioso, que no puedes controlar. Es un dolor punzante y, cuanto más nervioso te pongas, es peor. Así que lo ideal es estar relajado, hacer una vida normal, dormir bien... Que Marisa duerme bastante mal, por cierto", terminaba Montero.

Su confesión

Marisa le explicó a Emma García (47) en Viva la vida cómo, tras ver los ataques de algunos usuarios de las redes, algunos otros, conocedores de la enfermedad, habían contactado en privado con ella para poner en su conocimiento que podría padecerla. Por si no lo tenía diagnosticado. Y eso fue lo que le llevó a sincerarse. A contar que trata de hacer una vida lo más normal que puede y cómo el deporte ha desempeñado un papel muy importante para paliar la sintomatología.

"En la vida no hay que preocuparse, hay que ocuparse", decía Marisa con tono tranquilo, y recibiendo el halago de la presentadora del programa: "Marisa es un ejemplo de valentía, de lucha… ¡Qué poco te conoce la gente! Si conocieran más de ti… Todo lo que llevas, lo bien que lo llevas. Con tu sonrisa, tu generosidad, tu valentía. Yo te admiro desde hace muchísimo tiempo".

"La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica, caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos (los voluntarios) del cuerpo. La denominación proviene del latín y el griego, y significa literalmente 'debilidad muscular grave'", había explicado horas antes en su cuenta de Instagram. "Afortunadamente, fui diagnosticada pronto, hago mis revisiones con mi neurólogo, tomó diariamente (cuatro tomas) mi medicación y algo importantísimo: jamás he dejado de hacer deporte. Este me ha salvado; mi enfermedad crónica y autoimmune, comenzó a ralentizar su evolución. El deporte –en general y en particular en muchas enfermedades–, no sólo es beneficioso, sino que puede ayudar muchísimo a que la enfermedad sea llevadera, no acelere su evolución e, incluso, mejore notablemente", se podía leer al lado de esa imagen que ha servido para tomar conciencia de que no se debe juzgar por las apariencias.

