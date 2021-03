7 de 10

"Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí". Con esta frase llena de misticismo y reflexión y un posado en Mónaco, a bordo de un barco, Georgina Rodríguez deseaba buenas noches a sus casi 24 millones de 'followers' antes de marcharse a descansar tras un fin de semana ajetreado. La pareja de Cristiano Ronaldo no pierde oportunidad de posar y recordarnos que, por encima de 'novia de', es modelo. Para la ocasión, lucía una chaqueta de Balenciaga sobre un vestido corto negro. Para completar el 'look', bolso fucsia y sandalias en el mismo tono que el vestido.