Las lágrimas de Eva González al entregar la Medalla de Andalucía a los sanitarios de su tierra

Eva González (40 años) ha vivido un Día de Andalucía más que especial para ella. La presentadora ha tenido el honor de encumbrar su tierra ejerciendo de maestra de ceremonias en el acto institucional de la entrega del título del Hijo Predilecto y las Medallas 2021 que otorga la Junta andaluza. El evento se ha celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con un aforo limitado y cumpliendo con todas las restricciones por la pandemia.

La mujer de Cayetano Rivera (44) llegaba al centro cultural con un estilismo impecable. La comunicadora ha lucido un traje de dos piezas compuesto por una chaqueta de estructura ceñida y con un diseño muy original creado en seda de color marfil, y unos pantalones rectos en negro firmados por Antonio García. Según indica ¡HOLA!, se trata de una creación exclusiva que ha sido confeccionada a medida para ella y que estará presente en la próxima colección del diseñador sevillano.

Eva González, con un traje en color marfil y negro.

Además de la emoción inicial que ya mostraba Eva por estar en su tierra, minutos después de comenzar su discurso y dar la bienvenida a los presentes, la comunicadora ha tenido que parar de hablar debido a la emoción. González se ha visto obligada a interrumpir sus palabras en varias ocasiones cuando se ha referido al trabajo de los sanitarios y de las fuerzas de seguridad durante la crisis sanitaria.

Eva presentaba la Medalla que Andalucía ha querido conceder a sus profesionales de la Sanidad y las autoridades que sirvieron a la ciudadanía durante todo el año pasado, durante el momento más duro del azote de la Covid, y no ha podido evitar emocionarse. Las lágrimas han brotado por las mejillas de la esposa del torero y en ese momento el público no ha dudado en aplaudir y unirse a los sentimientos de su maestra de ceremonias.

La emotiva reacción de Eva González se ha producido cuando ha recordado los momentos más difíciles de la pandemia, justo cuando se va a cumplir un año del decreto de estado de alarma en el país.

Raphael y Los Morancos, premiados

El cantante Rafael Martos, conocido por todos sus seguidores como Raphael ha expresado este domingo 28 de febrero su "orgullo" por tener una "segunda madre que se llama Andalucía" al recibir el Título de Hijo Predilecto de la comunidad autónoma cuando cumple 60 años de carrera musical en lo que no ha dudado en calificar como "uno de los días más felices de mi vida".

"Este año, aunque no lo parezca cumplo 60 años de carrera y echando la vista atrás, os puedo asegurar que he interpretado la canción Yo soy aquel tantas veces como he proclamado con gran orgullo por todo el mundo que soy andaluz y que Linares son mis raíces", ha asegurado antes de ser interrumpido por el aplauso de todo el auditorio.

Raphael y Los Morancos reciben las Medallas de Andalucía. Gtres

Por otro lado, los galardones en Artes han recaído este 2021 en el popular dúo Los Morancos por "crear un estilo singular de humor tan necesario en esta época", destacó la Junta. Los inseparables Jorge y César Cadaval han mostrado su felicidad tras "llevar el nombre de su comunidad por todas partes durante 41 años".

