El impactante cambio físico de Oto Vans del que todo el mundo habla: sus retoques

El que fuera concursante de Supervivientes en 2019, el influencer Oto Vans (25 años), ha dejado impactados a sus seguidores en las últimas horas tras publicar una fotografía en la que aparece totalmente irreconocible. Vans se ha sometido a una nueva intervención estética y el resultado ha sorprendido a propios y extraños.

Él mismo lo ha comunicado a través de su Instagram, al mismo tiempo que ha anunciado un sorteo para una rinoplastia como la suya. "Este es mi cambio, niños. He estado en @icifacial haciéndome una surgery (cirugía) de levantamiento de cola de la ceja, para despejar mi mirada, abrirla y rasgarla un poquito más. No puedo estar más feliz por el resultado, como veis. Mirad qué cara de zorra tengo. He estado hablándolo con el team de @icifacial, que son expertos en rinoplastia ultrasónica, y hemos decidido sortear una rinoplastia por 1000 euros".

La nueva cara de Oto Vans.

Los comentarios de sus más de 400.000 seguidores no se han hecho esperar y en cuestión de minutos su muro se ha colapsado. "Eres una modelo clásica", "Madre mía", "Una diva", "Eres una muñeca", "Esto es muy fuerte", "Tremendo", "Eres Bella Hadid", "¿Me explicas lo guapa que estás?", "Flipando mucho, estás loco", son algunas de las respuestas que ha recibido Vans. Antes y después de su paso por la isla, Oto Vans se hizo varios retoques estéticos con los que ha ido modificando su imagen. Se inyectó ácido hialurónico para rellenar el labio y bótox en la frente, entrecejo y patas de gallo para paralizar el músculo, entre otras cosas. El influencer es un amante de la cirugía estética y le encanta cambiar de look. En los últimos años, la elevación de cejas se ha convertido en uno de los retoques más solicitados en las clínicas de estética. Y es que la famosa mirada 'foxy eyes' de famosas como Bella Hadid (24) o Kendall Jenner (25) se ha convertido en uno de los principales deseos de los clientes que acuden a las clínicas en busca de una mirada más penetrante.

Quién es Oto Vans

El youtuber Oto Vans esconde tras de sí una gran historia de superación y supervivencia vital que podría enganchar aún más a la audiencia, siempre dispuesta a empatizar con los participantes. Oto, cuyo apellido real es Tomicic y no Vans, nació en Croacia el 27 de julio de 1995. A la temprana edad de 5 años, él y su hermano pequeño vieron cómo sus padres decidían abandonar su país natal por la presión de los servicios sociales, que amenazaban con arrebatarles la custodia de sus dos hijos por su condición de drogadictos.

A principios del año 2000, la familia Tomicic tomó un coche desde el país de las mil islas con destino Portugal, en busca de una vida mejor. En el camino, hicieron un alto en Vitoria donde encontraron un hogar, según Oto "religioso y sectario", en el que lograron despojarse de la dependencia a las sustancias estupefacientes y donde vivieron durante más de 14 años.

Oto Vans y su madre, Lea, a la que cariñosamente llama 'ama'.

En palabras del propio Oto: "Aunque mis padres se curaron rápido, trabajaban allí y al ser una familia enorme no podíamos salir de ahí porque no teníamos nada". Aquellos dogmas religiosos prohibían a los padres de Oto a usar métodos anticonceptivos. De ahí que en la actualidad el matrimonio Tomicic tenga seis hijos, una familia numerosa de la que ahora Oto se alegra, pues sus hermanos, todos más pequeños que él, son su mayor orgullo.

Oto siempre ha sacado pecho a la hora de manifestar que sus primeros sueldos como estrella de YouTube iban íntegramente para su familia, donde su apoyo económico ha sido fundamental para el crecimiento y desarrollo de sus cinco hermanos. "Lo primero en mi vida es mi madre y después mis hermanos. Yo se lo agradezco todo a mi madre, para empezar porque se mudó de Croacia a aquí conmigo y mi hermano cargada de maletas para darnos una mejor vida. Se revienta el lomo todos los días por los seis hijos que tiene y mi padre también. Y me encantaría triunfar y recompensárselo. Siempre sueño con que con la primera campaña en plan enorme que haga le voy a comprar una casa", desveló Vans a Yass.

Oto Vans y Mayte Valdelomar en 'Snacks de la tele'.

Su humor especial y su falta de filtro a la hora de decir lo que piensa han hecho de él un personaje que, tal y como tiene asumido "me adoran o me odian, yo lo sé", comentó en una entrevista. En estos días, cuenta con más de 336.000 usuarios en Instagram donde ejerce de influencer con diferentes marcas de moda, belleza y medicina estética. La vinculación laboral de Oto Vans con el grupo Mediaset España viene de lejos. En el año 2017, formó parte del breve programa Snacks de Tele, un espacio que proponía una selección de imágenes curiosas y divertidas que eran diseccionadas por un grupo de personajes con una cualidad en común: el sentido del humor. Entre ellos, Esty Quesada 'Soy una Pringada' (25), Mayte Valdelomar y el propio Oto.

A mediados de 2018, el gasteiztarra hizo una pequeña aparición en el especial millennial de Chester, presentado por Risto Mejide (46), para defender la libertad de género. De forma paralela a sus diferentes apariciones en medios de comunicación, Oto tiene un hueco especial en la plataforma web de vídeos exclusivos Mediaset España: mtmad. Tomicic, además, fue elegido por EL ESPAÑOL como uno de los 75 homosexuales más influyentes de 2018 por su visibilidad al colectivo LGTBI. Su última aparición en televisión fue en Supervivientes en 2019.

