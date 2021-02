Hugo Sierra e Ivana Icardi anuncian que esperan su primer hijo en común

Pocos apostaban por la relación de Hugo Sierra (46 años) e Ivana Icardi (25) cuando, el pasado mes de junio, tras la final de Supervivientes, ambos retomaban un apasionado romance que no había terminado demasiado bien en Honduras después de varios reproches y acaloradas discusiones. Sin embargo, apenas ocho meses después, y más enamorados que nunca, acaban de anunciar que esperan su primer hijo.

Con una preciosa fotografía en la que juntos posan con la ecografía de su bebé en la mano, y un pequeño conejito de peluche, Ivana y Hugo anunciaban al unísono, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, que en los próximos meses darán la bienvenida a su primer bebé en común, una niña cuyo nombre también han desvelado, Giorgia.

"Ahora se han convertido en dos los amores de mi vida", ha asegurado Ivana, embarazada de 15 semanas (casi 4 meses). Por su parte, Hugo ha sido el encargado de desvelar el nombre elegido para su pequeña con un mensaje con el que deja clara su felicidad por su próxima paternidad: "Bienvenida nuestro amor Giorgia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi)

A punto de cumplirse un año desde que sus caminos se cruzaron por primera vez en Supervivientes, la pareja está atravesando por el momento más dulce de su relación e, instalados en Palma de Mallorca -en la casa que Hugo compartía con Adara Molinero- desde que terminó el reality, será el próximo verano cuando reciban al nuevo miembro de la familia. Una niña muy deseada que será que se convertirá en la compañera de juegos perfecta para Martín, el hijo que el uruguayo tuvo con Adara, y que en tan sólo unos días cumplirá dos añitos. Hugo también tiene otra hija mayor llamada Micaela con la que no tiene buena relación.

Su polémica historia de amor

Hugo Sierra e Ivana Icardi se conocieron en Supervivientes 2020. Comenzaron con piropos y pasión, pero con el paso del tiempo también se televisaron piques y discusiones subidas de tono hasta que el uruguayo decidió romper la relación en pleno concurso. Además, su relación estuvo marcada en todo momento por la presencia de Adara Molinero.

Sin embargo, cuando el programa acabó en junio, la pareja se dio una nueva oportunidad. La argentina se mudó a Palma de Mallorca junto a Hugo y su convivencia parece hacer fortalecido la relación. Ivana está muy integrada con la familia de él y con este anuncio del embarazo han conseguido crear ya su propio núcleo.

Hugo Sierra e Ivana Icardi viven en Palma de Mallorca. RRSS

Durante sus primeros meses de amor, Adara acudió una noche a Sábado Deluxe y desveló el infierno que vivió junto a su ex y padre de su hijo. Aseguró que se sintió completamente sola en Palma, alejada de su familia y sus amigos. "Nadie sabe lo que yo pasé en Mallorca. Fue muy duro. No tenía a nadie ni a mis amigos ni a mi familia. Solo lo tenía a él pero era como si estuviera con un compañero de piso porque era muy frío conmigo y no me hacía caso".

En el plató de Telecinco también indicó que Sierra impidió a su madre entrar a su parto y no permitió que Elena pasara unos días en la casa en la que ambos vivían. "Hugo, desde un principio, no quería que mi madre fuera, y no quería que estuviera en casa. Pero, ¿sabes cuando entras en una dinámica de no querer discutir, justificar las cosas y querer estar bien por encima de todo?", comentó Adara visiblemente afectada.

A pesar del horrible pasado, actualmente Hugo Sierra mantiene una relación cordial con la madre de su hijo Martín y vive alejado de la televisión.

[Más información: Adara Molinero y el infierno que vivió con Hugo Sierra en Palma: todos los detalles]