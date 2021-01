Teresa Campos estalla en plena calle cuando se le pregunta por Isabel Gemio: su reacción

María Teresa Campos (79 años) lleva resguardada en su hogar desde que salió la polémica entrevista que le realizó Isabel Gemio (59) para su canal de Youtube. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de la veterana periodista, y lo cierto es que de todos es sabido que estaba muy molesta -lo confesó en una llamada con Sálvame- por la forma en la que se la había entrevistado.

Al salir de la clínica dental, se le ha preguntado a María Teresa por cómo se encontraba y ha confesado muy amablemente que todo está bien: "Yo me encuentro muy bien, pero en este momento no estoy para muchas cosas porque he venido al dentista, todo bien ¿por qué va a estar mal?". En cuanto se le ha interpelado por su conflicto con Isabel Gemio, la comunicadora ha cambiado su rostro y se ha enfadado. Ha decidido, con el rostro cabreado, cebar el programa Viva la vida, al que acude como invitada este sábado: "¡Ay! nada, nada. Mañana saldré en Viva la vida".

María Teresa Campos asegura que no va a hablar más de Isabel Gemio

Lo que sí que ha querido dejar claro es que no va a volver a hablar de Isabel Gemio, ni del conflicto que sigue teniendo abierto con ella: "Que no, que yo no voy a hablar de nada, no he hablado, ni voy a hablar, adiós". Lo cierto es que es evidente que María Teresa Campos sigue enfadada por la entrevista que le hizo su compañera y prueba de ello son las contestaciones que nos da cuando la preguntamos por ello.

La polémica entrevista

Teresa e Isabel protagonizaron una charla en YouTube que se las prometía distendida, amable y blanca. De dos amigas poniendo en orden su vida. Esa fue, al menos, la intención de ambas. No obstante, a tenor de los comentarios que se pueden leer en el muro del programa, no parece que consiguieran precisamente ese efecto. Tal y como apuntaban algunos usuarios y espectadores, Teresa estuvo en la entrevista "muy poca generosa", "incómoda" y "a la defensiva". Casi todos catalogan la entrevista como "muy difícil" desde el punto de entrevistadora de Isabel Gemio.

Cierto es que a lo largo de los 24 minutos que dura la charla, una vez editada, María Teresa se muestra ligeramente crispada con según qué aspectos que se abordan, como cuando Gemio saca a relucir su historial sentimental, que desemboca en Edmundo Bigote Arrocet (71). "Eso es machismo puro", casi se sulfura la presentadora y otrora reina de las mañanas, asegurando que si ella fuese un hombre no se le sacarían sus amores. También se percibe cierta tensión cuando Isabel trata la cuestión profesional. En concreto, la época en la que Teresa presentaba en Telecinco ¡Qué tiempo tan feliz!. O cuando se cambió de cadena y se marchó a Antena 3.

En un momento dado, Gemio le hace ver: "Estás muy cuidadosa a la hora de hablar". Y Teresa responde: "Yo no le doy un titular a nadie si puedo evitarlo. Si no quieres eso, no te pones al pie de los caballos. Si te doy un titular es porque quiero. No has conseguido meterme, yo no me voy a meter. Y, además, ya es larga la entrevista. ¡Ya llevamos una hora!". Tras esto, Isabel le pregunta si le dan miedo los titulares, y Campos rebate: "Yo no colaboro ni dejo de colaborar. Yo no vengo aquí a decir que estoy dolida con nada, yo paso". Y remata, molesta: "Bueno, por favor, termina el tema ya. De verdad te lo digo, estoy cansada ya. No vengo a una terapia, he venido a una entrevista".

Tras aquello, Teresa aseguró que "más mezquindad no existe ya". Se enfadó con Gemio y manifestó su enfado. Gemio, por su parte, tan solo se ha limitado a asegurar que ya hay una demanda interpuesta contra todo lo que se está diciendo: "Ya hay alguna, ya hay alguna. Luego hay otras que se pierden. Sí, se pierden porque eso es derecho de libertad de expresión, pero yo siempre he dicho que, por favor, soy partidaria de la libertad de expresión, pero no de la libertad de destrucción y ya está. Entonces, como no me gusta alimentar la polémica y nunca he necesitado de la polémica para sobrevivir en mi profesión ya está. Estoy ahí con mi canal y estoy tranquila, por favor".

