La 'influencer' María Pombo da a luz a su primer hijo junto a Pablo Castellano

María Pombo (25 años) ya ha dado a luz a su hijo Martín fruto de su matrimonio con Pablo Castellano (33). La inluencer dio a luz a las 18:15 horas del domingo mediante parto natural.

Con esta noticia, Pombo cierra el año 2020 de la mejor manera posible. Fue durante el confinamiento cuando tanto sus seguidores como los de su marido se enteraban de que la pareja estaba esperando su primero hijo. A las pocas semanas, nuevamente a través de las redes sociales confirmaron que estaban esperando un niño y que lo llamarían Martín.

"Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... Estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más", escribía entonces Pombo.

Un año difícil

Sin embargo, no todo en este año ha sido positivo para la influencer. También en la etapa del confinamiento el público supo que la empresaria padece esclerósis mútliple. Fue el pasado mes de mayo, antes de conocerse que estaba embarazada, cuando la empresaria desvelaba que se estaba sometiendo a pruebas médicas para determinar si padecía esta enfermedad que también aqueja a su madre.

María Pombo está guapísima hasta a punto de dar a luz, no puedo más

Un mes después, los malos presagios se cumplieron y le fue diagnosticada esta dolencia. "No han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente, tengo esclerosis múltiple", explicaba a sus seguidores en un vídeo. A partir de aquel momento, María comenzaba a someterse a un tratamiento "compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando dé a luz verán cuál es el mejor tratamiento, porque estando embarazada no hay tantas opciones". La sonrisa que utilizó para contar su historia, ayudó a visibilizarla todavía más.

Las malas noticias no acabaron aquí. Hace unas semanas, en plena recta final de su embarazo, Pombo recibía otra dolorosa noticia que ha empañado este momento de felicidad. Su abuelo Luis fallecía, sumiendo a su familia en una profunda tristeza. "Lucerito lucerito... Te vamos a echar de menos abuelo, deberíais ser eternos", escribía entonces Marta Pombo (27), hermana de María.

María Pombo luciendo su embarazo.

En su último post antes de dar a luz, María Pombo lucía, orgullosa, su barriga, acompañada de su esposo. Una publicación del día del Sorteo de Navidad, en el que ella afirmaba que su familia era su verdadera lotería. Una familia que ahora se ha incrementado con la llegada de su hijo para poner un broche alegre a un año especialmente complicado para la influencer.

