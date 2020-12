6 de 21

Jesús Olmedo (47 años) y Nerea Garmendia (40) han decidido separarse tras más de 10 años juntos. Ambos se conocieron en un momento en el que sus respectivas carreras despuntaban, y es que mientras que ella triunfaba en la serie 'Los Hombres de Paco', él lo hacía en 'Hospital Central'. Sin embargo, desde finales del año pasado, la ya expareja no había sido fotografíada, lo que comenzó a llamar la atención de los medios. Además, los actores ya no se siguen en sus respectivas redes sociales, indicativo que podría reflejar que la ruptura no ha sido precisamente amistosa.