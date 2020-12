Así es Sira Martínez, la hija amazona de Luis Enrique, que se ha convertido en campeona de España

El último año y medio no ha sido fácil para Luis Enrique (50 años). En medio de especulaciones y críticas por su labor como entrenador de la Selección Nacional, el asturiano comunicó el 29 de agosto de 2019 el fallecimiento de su hija Xana, de 9 años, tras cinco meses luchando contra un cáncer de huesos. Ahora, la familia del técnico nacional ha recibido una alegría. Su hija, Sira Martínez (20) se ha convertido en campeona de España de saltos en categoría de los jinetes más jóvenes.

Sira pasó su infancia y adolescencia en Barcelona en los años en los que su padre era uno de los principales nombres del Barça. A pesar de marcar una época en el deporte rey, el gijonés ha conseguido mantener su vida privada lejos del interés de los medios de comunicación. Esta distancia para con la prensa le generó cierta imagen de persona distante y de difícil trato.

Por esa discreción que siempre ha caracterizado al entrenador, ha sorprendido que Sira haya concedido una entrevista a la revista Vanity Fair. En ella confiesa cómo su vocación por la hípica no fue del agrado de sus padres. "Al principio no les gustaba este universo, no lo entendían. Fue un proceso. Ahora disfrutan y me apoyan, pero si no apruebo me puedo despedir de todo", confiesa.

A pesar de pequeña jugaba al fútbol el deporte de su padre no se le daba bien, aunque según confesión propia, sigue, como toda la familia, con mucho interés todo lo que tiene que ver con el mundo del balonpié, en especial con la Selección Española.

"Tiene carácter, pero es muy familiar. Le encanta reunirnos a todos delante de la chimenea y jugar a las cartas, por ejemplo. Y viajar. En Navidad siempre nos vamos fuera", asegura sobre su padre.

Sobre el drama familiar que supuso el fallecimiento de su hermana Xana con solo 9 años víctima de un cáncer de huesos también se ha pronunciado la joven: "Soy muy sensible, pero cuando tengo que ser fuerte también lo soy. Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento. No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo".

Más allá del deporte, Sira estudia el tercer curso de Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Oberta de Catalunya. Lo hace a distancia ya que vive en Bruselas. La joven se trasladó a la capital belga para poder centrarse en su carrera deportiva.

Paco Goyoaga: su novio

En el mundo de la hípica, Sira también ha encontrado el amor. Su novio es Paco Goyoaga (23). El joven debutó en como jinete profesional a los 18 años y representa la cuarta generación de su familia que se dedica a este deporte. Su bisabuelo, Pedro Goyoaga, ganó en diez ocasiones la Copa del Rey de Hípica entre los años 1911 y 1927.

El abuelo Paco participó en más de 3.000 competiciones, consiguió más de 750 primeros puestos y se clasificó 2.400 veces entre segundo y tercero. Su gran triunfo fue alzarse con la Copa del Mundo en 1953. Además, participó en los Juegos Olimpicos de Melbourne '56, Roma '60 y Tokio '64. Paco Goyoaga falleció en 1980.

Curro, el suegro de Sira Martínez, no logró tanto repercusión como su padre en este deporte, pero pronto se convirtió en entrenador de jinetes. Ahora, la nueva generación está encarnada en Paco que, hasta ahora vivía una discreta relación con Sira Martínez, hija de uno de los futbolista más populares y controvertidos de las últimas décadas.

La familia de Luis Enrique

Luis Enrique Martínez se casó el el 27 de diciembre de 1997 con Elena Cullell (49), una azafata de la a la que había conocido un año antes, cuando fichó por el Barça. Elena pertenece a la alta burguesía catalana, ya que su padre, Francesc Cullell, es un reconocido curtidor de pieles, con negocios en toda España y durante unos años también fue consejo de La Caixa.

La mujer del seleccionador nacional estudió ene Liceo Francés de Bon Soleil en Gavà (Barcelona), se licenció en Económicas en Barcelona y amplió sus estudios en Estados Unidos. Sin embargo, nunca ha desarrollado la profesión para la que se formó ya que siendo muy joven se unió al futbolista al que conoció justo cuando aterrizó en el club blaugrana con gran polémica ya que procedía del eterno rival, el Real Madrid.

Boda de Luis Enrique y Elena Cullel.

La residencia familiar se encuentra en Gavá donde construyeron una casa de 800 metros cuadrados en terreno de 2.400 metros. La casa cuenta con piscina y pista de paddle. En cuento al garaje, éste tiene 60 metros cuadros y albergan los tres coches de alta gama del gijonés. Los coches son una de las grandes pasiones de Luis Enrique junto al ciclismo.

Los Martínez Cullel han tenido tres hijos. El mayor, Pacho (21) trabaja en una aseguradora en la Ciudad Condal y ha evitado pronunciarse sobre todo lo que aconteció a su familia en 2019, cuando su padre abandonó temporalmente la Selección Nacional. Nadie sabía entonces que la familia estaba atravesando un duro momento por la enfermedad de Xana que, tristemente, no pudo superar.

Sira es, ahora, la hija de Luis Enrique que sigue sus pasos en el mundo del deporte, aunque en uno alejado de las polémicas y el morbo que suele general el fútbol.

