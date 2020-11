Vanesa Romero relata las duras secuelas que le ha ocasionado el coronavirus

Vanesa Romero (42 años) es una de las famosas que ha sufrido en primera persona las consecuencias de la Covid-19. La actriz de La que se avecina se contagió de esta enfermedad al inicio de la pandemia y ahora ha relatado los siete meses de angustia que ha vivido por culpa de las secuelas de la misma.

La actriz es la es la imagen de la nueva campaña de Sonae Sierra, 'Bienestar psicológico en tiempos de Covid-19', y por ello ha desvelado cómo el coronavirus afectó a su salud física y mental durante un período mucho más largo que el de la fase activa de la enfermedad.

La actriz protagoniza una campaña sobre coronavirus y salud mental. Gtres

"He pasado mucho miedo, yo me contagié al principio de todo esto, no sabía prácticamente nada, y había mucha falta de información", ha afirmado. Romero asegura que el desconocimiento sobre el virus es uno de los aspectos que más mella hace en el bienestar mental: "Psicológicamente, pasas de tener ansiedad a incertidumbre, y gestionar todo eso es muy complicado".

La modelo ha confesado que ha sufrido durante siete meses las secuelas de la Covid-19: "He estado muy fastidiada porque me dejó muchas secuelas, una debilidad muscular grande, un cansancio tremendo, me faltaba el aire. Menos mal que no tuve que ir al hospital".

A pesar de que ya se encuentra totalmente recuperada, afirma que de vez en cuando sigue notando algunos de los estragos de la enfermedad: "Perdí el gusto y el olfato, luego lo recuperé, pero va y viene", recuerda. Además, ha desvelado que actualmente todavía le vuelve en ocasiones un "olor a azufre" inexplicable.

La mujer detrás del personaje de Raquel Villanueva en La que se avecina ha querido resaltar el papel que los sanitarios llevan haciendo durante esta dura pandemia que ha asolado el planeta: "Han sido unos meses difíciles por todo eso, muchas pruebas médicas y muchas historias, pero al final tenemos una sanidad maravillosa y, por suerte, están ahí los médicos para ayudarnos en todo lo que puedan".

El pasado mes de junio, la actriz ya habló de su batalla contra el coronavirus y reveló una dolencia previa que complicó bastante su situación al contagiarse, pues es paciente de riesgo:"Han sido bastante duro. Era paciente de riesgo, ya que soy asmática y era un poco más complicado", comentaba.

Su año más difícil

La actriz y su novio, Alberto Jiménez, han roto su relación. RRSS

Además de este importante bache en su salud, Vanesa romero ha atravesado también un mal momento a nivel sentimental. Tras cinco años de relación, la actriz y su novio Alberto Jiménez, productor y batería del grupo de música Showpay, rompían su relación el pasado mes de octubre.

Pocos días después de que el diario ABC publicara que la intérprete y su pareja habían puesto fin a su noviazgo, Vanesa Romero, sorprendida por la trascendencia de la noticia, desvelaba en conversaciones con ¡Hola! que "está todo un poco en stand by".

"La pareja ha decidido separarse y darse un tiempo por un problema de incompatibilidades. No hay terceras personas, ni malas palabras, simplemente un desgaste y deterioro del noviazgo", escribían el pasado 9 de octubre en el mencionado periódico. Un hecho que ha afectado a Vanesa Romero, a pesar de que siga manteniendo un trato cordial con el músico. "Es un proceso de duelo, evidentemente. Estas cosas son así. No quiero hablar del tema, que son momentos íntimos y un poco complicados", confesaba la actriz.

