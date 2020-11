Nieves Herrero se convierte en abuela: "Mi hija y el bebé están estupendos"

La periodista Nieves Herrero (63 años) acaba de convertirse en abuela. Su hija Blanca Moreno Herrero ha dado a luz este martes día 3 de noviembre a su primer hijo, Nicolás, tal y como ha podido conocer JALEOS a través de la propia Nieves. El alumbramiento se ha producido por cesárea, aunque no ha presentado ninguna complicación.

"La mamá, Blanca, y el bebé están estupendos y el papá, que ha estado a su lado, también", ha asegurado Nieves, emocionada, a este medio, para añadir: "Ha sido largo, pero con final feliz. Para mí en diferido. La ginecóloga me llamó cuando nació Nicolás para que escuchara su llanto. He llorado mucho y me he emocionado".

Nicolás ya está aquí. Es uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Salió todo bien. Gracias a todo el personal del hospital por el apoyo recibido. Tenemos muchas ganas de poder cogerte en brazos Nicolás. pic.twitter.com/nvNIaMZmHa — Nieves Herrero (@nievesherrero_) November 3, 2020

Se trata del primer hijo para Blanca después de contraer matrimonio en 2017 con el arquitecto Elu Moreno. Blanca y Elu conocieron la feliz noticia del embarazo durante el estado de alarma que se decretó en España el pasado mes de marzo, en plena pandemia, y decidieron esperar a que la tragedia que azotaba al país amainase para comunicarla. Cuando hicieron pública la noticia, Blanca estaba en su quinto mes de gestación. Puestos en contacto entonces con Nieves Herrero, esta apenas podía disimular -vía WhatsApp primero, y telefónica después- la ilusión que la embargaba.

Blanca y Elu Moreno el día de su boda en 2017. Gtres

Iba a ser abuela, un título a estrenar, pero Nieves prefiere, como aseguró entonces, llamarse "mami", a lo francés. "Yo, que me veo con una camiseta y un vaquero, voy a ser abuela. Ahora eres consciente del paso del tiempo y más en esta profesión. Prefiero ser la mami Nieves", sostuvo, entre risas, en conversación con este periódico. La noticia de la llegada del primer bebé para el matrimonio se producía casi tres años después de que se diera el 'sí, quiero', en la iglesia de Santa Bárbara, en Madrid. Fue el 29 de julio de 2017 cuando Blanca y Elu dieron ese importante y trascendental paso en su vida. Blanca, abogada de profresión y Elu, arquitecto, se encargaron en persona de que ese día tan especial fuese perfecto. No dejaron ni un cabo suelto. Los entonces contrayentes se conocieron en Londres cuando ambos estudiaban alemán.

El destino quiso que coincidieron en la misma clase y se sentaban juntos por 'culpa' del orden alfabético. No en vano, ambos se apellidan Moreno. El flechazo, cuenta una amiga de Blanca, fue instantáneo. Se gustaron y todo fue rápido. Ambos tuvieron que salir fuera de España para conocerse y sellar sus vidas.

La boda de ensueño

Nieves en la boda de su hija en 2017. Gtres

Cuentan los que acudieron al enlace de Blanca y Elu que no pudo ser más especial ese día, que todo estaba medido al detalle. "Lo han hecho todo ellos. Ahora las bodas son de los hijos no de los padres, como era antes", aseguraba una feliz Nieves Herrero. Tras el 'sí, quiero', los invitados se trasladaron al antiguo Convento de Boadilla del Monte. Allí, enclave de ensueño, tras el cóctel, en uno de los patios del recinto, se sirvió el almuerzo. Después hubo baile hasta pasada la medianoche. Una de las imágenes más emotivas de la ceremonia tuvo lugar cuando Nieves, la madre, se emocionó al recibir el ramo de manos de su hija. Nieves acudió a la boda junto a su marido actual, Guillermo Mercado, y la hija de este, jinete de profesión y premiada en compeonatos internacionales. El padre y padrino de la novia, Ángel Moreno, exmarido de Nieves, también se emocionó en distintos momentos de la velada. Él, periodista, promotor y creador del programa Tómbola, mantiene una cordial relación con Nieves Herrero.

El idioma alemán no solo unió de por vida a Blanca y Elu, sino que también selló su amor aquel día de su boda, ya que en el cóctel un grupo alemán lo amenizó con su banda musical, tal y como informaba en su momento Vanitatis. Como sello distintivo de la ceremonia, los novios pusieron a disposición de las mujeres un Beauty Corner, donde retocaban y aconsejaban para futuros eventos. El menú estuvo compuesto de tartar de kumato y atún rojo en salmorejo ligero, bacalao y langostino con ensalada de temporada, solomillo de Buey con flan de patata y manzana caramelizada, tarta árabe con frutos rojos salseada con crema de vainilla.

El detalle de los protagonistas para todos los amigos y familiares fue una invitación al salón de belleza que la empresaria tiene en la calle Ortega y Gasset de Madrid. El diseñador del vestido de novia fue Alejandro de Miguel, quien diseñó una pieza en crepé de seda. También se encargó del atuendo de Nieves Herrero, en aguamarina, y el de su hija Ana, además de los complementos.

