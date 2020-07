14 de 15

Jorge Javier Vázquez ha pasado etapas muy duras en su vida en las que no ha estado a gusto con su físico, e incluso se ha llegado a avergonzar de verse en pantalla. Fueron años en los que no tenía, confiesa, la autoestima necesaria. Sin embargo, en los últimos años el catalán ha experimentado un gran cambio físico. "He cogido unos hábitos saludables que me están sirviendo ya para encarar mis 50 años, y por ejemplo para evitar cosas que antes yo pensaba que no eran tan malas y sí que repercutían en la dieta, como por ejemplo el alcohol", se confesaba hace unos meses. Y no oculta que ha pasado por quirófano: "Me he hecho varias liposucciones pero no hay nada mejor que una dieta sana. Si lo hubiera aprendido antes, no habría pasado por el quirófano".