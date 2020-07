Kiosco rosa, en vídeo: las fotografías de Susanna Griso en bikini en su primer baño del verano

Una semana más, JALEOS analiza las noticias más importantes que arrojan las revistas del corazón de cada miércoles. Por un lado, la revista ¡HOLA! lleva a su portada una de las entrevistas más esperadas del momento: la de Paloma Cuevas (47 años), que rompe su silencio tras su separación de Enrique Ponce (48). "Enrique y yo hemos sido muy felices. Han sido muchísimos años de un amor muy profundo", es una de las declaraciones que aparecen en portada. Además, la misma publicación recoge las primeras imágenes de Marta Ortega (36) y Carlos Torretta (34) junto a su hija, Matilda.

Por otro lado, la revista Semana opta por darle la mayor parte de su portada a Enrique Ponce, quien habla en exclusiva: "Ana y yo estamos enamorados". No solo eso, el torero se sincera: "No le he sido infiel a Paloma, cuando la conocí ya estábamos separados". Diez Minutos, en otro orden de cosas, se ha decantado por darle la prioridad de su portada a Susanna Griso (50) y su primer baño del verano. Además, también disfrutan de días de playa Antonio David Flores (44) y su mujer. Por último, Lecturas entrevista a Jorge Javier Vázquez (49), quien reconoce estar en un buen momento: "He superado muchos infiernos para llegar hasta aquí".

Kiosco rosa

[Más información: Kiosco rosa, en vídeo: la foto de Mercedes Milá en bañador durante sus vacaciones en Menorca]