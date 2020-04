1 de 8

La joven llevaba días mostrando cortes de su nuevo vídeo de Mtmad en el que parecía que hablaba de su nueva ilusión, "un chico que le hace reír" y "con el que habla bastante". Sin embargo, tras lanzar el vídeo, la televisiva aclaró que solo era "una anécdota", que "quiere estar sola". Este 'engaño' no ha gustado a sus seguidores y han aprovechado su última publicación en redes para criticarla por cada detalle. Pero el motivo de la foto era otro: "Habrá que subirse un poco el ánimo. Si, me he arreglado para estar en casa, pero el vestido duró 2 min", confesó.